Niño salva a su hermanito menor de ahogarse y el momento se hace viral: lo llaman "mini héroe"

Niño evita que su hermano se ahogue y se hace viral en TikTok

Otro caso que dejó impactado Internet, fue el que logró capturar la tiktoker Grace Watkins mientras convivía con sus hijos.

Esto ocurrió el pasado 5 de marzo cuando la joven estadounidense decidió grabar un clip a lado de Silas de 3 años y Wilder de 1.

Dentro, se puede ver de cerca a los niños jugar con aros hula hula hasta que el mayor ve un objeto extraño en la boca de su hermano. Sin pensarlo dos veces, sujeta la cabeza del bebé e introduce sus dedos para sacar lo que estaba masticando.

Tras lograrlo mostró que se trataba de un pedazo de plástico y terminó dándoselo a su mamá, quien no se había percatado del riesgo que corrió su nene.

Para su fortuna, Silas reaccionó con seguridad y supo exactamente qué hacer para evitar que su hermanito terminara ahogado por meter aquel plástico en su boca.



El material de apenas 15 segundos que documentó su heróica acción, se volvió viral en cuestión de horas y hasta el momento tiene más de 24 millones de views.

Usuarios de la plataforma se mostraron impresionados por lo ocurrido y remarcaron cómo los niños son capaces de demostrar lo listos que son.

"Esto es increíble, los niños son mucho más inteligentes de lo que la mayoría piensa", "WOW, parece algo sin importancia, pero es algo grande para un niño tan pequeño", "Atento, rápido y enfocado… Misión cumplida", "Todo un mini héroe", "Le faltó hacer la maniobra de Heimlich. Qué crack", "¡Wow!, actúo como todo un profesional. Bravo, eres un excelente hermano, no me lo puedo creer, tan pequeño y esa reacción, me estoy muriendo de amor" o "Precioso. Excelente hermano mayor", fueron algunos puntos de vista.

La madre de los niños fue defendida tras ser atacada por su video

Silas se llevó miles de felicitaciones por salvar la vida de Wilder y aunque su mamá fue atacada por supuestamente no estar al pendiente de los niños, Internet se encargó de defenderla al explicar que los niños son impredecibles.

"Los que no son padres la atacan porque se les hace fácil, realmente esto le pudo pasar a cualquiera", "Aunque se cuide a los niños 24/7 pueden pasar estas cosas, no fue su culpa ellos son muy curiosos", "Qué horror ver tantos mensajes de odio, los niños naturalmente se llevan cosas a la boca, lo bueno que no pasó a más", "Chica no dejes que nadie te haga sentir mal, no les debes una explicación" y "Buen trabajo, mamá. Sabías que era un problema que se metiera cosas en la boca y has enseñado a tu hijo a ser consciente también. Nunca está de más tener ayuda extra".



En una reciente entrevista con el portal 'NewsWeek', su madre Grace expresó lo afortunada que se siente de tener a sus dos hijos y lo orgullosa que estaba de Silas.

"Wilder siempre está en la mente de Silas, y siempre lo ha incluido en todo. Me siento muy afortunada de que estén tan apegados, me da una gran paz saber que Si siempre lo está cuidando de la forma en que lo hace. "Lo que Silas mostró en el video es una combinación de ver una técnica que he usado anteriormente pero con un instinto que era tan único. ¡Soy una madre afortunada y estoy agradecida todos los días por estos dos niños pequeños!", fue parte de su discurso.



La mujer de 30 años se ha dedicado los últimos días a responder los comentarios positivos que le dejaron sus seguidores, evitando caer en la provocaciones de aquellos que la señalan como "mala madre".

¿Ya habías visto este video viral?

