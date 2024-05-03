Niña nace con enorme marca en la frente y su mamá la defiende de los 'haters': es una 'bebé unicornio'

Video Niña con ‘síndrome de hombre lobo’ conmueve a Internet: esta es su increíble historia

Desde Nueva Zelanda, una historia extraordinaria está acaparando la atención de las redes sociales: el nacimiento de una 'bebé unicornio'.

Claire Burt, la madre de esta pequeña, se enfrentó a una situación inusual y desafiante desde el momento en que su hija llegó al mundo.

Influencer tiene una 'bebé unicornio' y 'bebé arcoíris'

Claireabelle Burt es una influencer de 31 años, cuyos trastornos alimenticios la hicieron estar al borde de la muerte, razón por la cual creó una cuenta de Instagram llamada: 'Life Of A Binge Eater' (La vida de un comedor compulsivo), en la cual muestra cómo enfrentó la bulimia antes de someterse a una cirugía de bypass gástrico para perder de peso y otra más para eliminar la piel sobrante.

El embarazo de la creadora de contenido fue complicado, pues según el medio 'The New Zeland Herald', Claire entraba y salía del hospital, ya que no podía retener comida ni líquidos, además de que la bebé dejó de crecer y tuvo que nacer por cesárea antes de tiempo.

Antes de dar a luz a su preciosa bebé, Claire sufrió un aborto espontáneo, por lo que además de ser una 'bebé unicornio', como la llaman de cariño, su pequeña Lulu es también una bebé arcoiris, pues llegó a su vida y a la de su esposo para iluminarla y sanarla.

La "bebé unicornio" con sus padres Imagen Instagram

¿A qué se debe la inusual marca de nacimiento de la 'bebé unicornio'?

La bebé tiene una marca de nacimiento inusual en su frente, llamada nevus melanocítico congénito, el cual es una especie de lunar que va expandiéndose y del cual crece cabello más oscuro que el que normalmente crece en el cuero cabelludo de la pequeña.

Burt, inicialmente entró en estado de shock por el tamaño y la apariencia de la marca, pero decidió enfrentar la situación con valentía. Tanto ella como su esposo, se enamoraron rápidamente de la marca única de su hija, con la que sólo nace el 1% de los bebés.

Como por lo general los melanomas suelen ser cancerosos, Claire y su esposo tuvieron que hacerle una biopsia a la marca de su hija y realizarán estudios periódicamente, aunque es muy poco probable que se convierta en algo maligno.

La madre de la 'bebé unicornio' la defiende de críticas en redes sociales

A pesar de las dificultades y los comentarios negativos que ha recibido en línea, Claire Burt está decidida a criar a su hija para que esté orgullosa de su cuerpo tal como es. La madre ha compartido su historia en redes sociales, y aunque ha enfrentado 'hate' y 'troleo' por parte de los internautas, también ha recibido un apoyo abrumador de personas que admiran su actitud positiva y amor incondicional hacia su bebé.

Tanto ella como su esposo han decidido no remover el nevus melanocítico a menos que haya una razón médica o ella lo decida así cuando sea mayor.

Aunque la decisión puede ser controvertida, Claire Burt cree que es importante enseñar a su hija a aceptarse a sí misma y a enfrentar los desafíos con fortaleza.

Bebé unicornio de Nueva Zelanda Imagen TikTok

La historia de esta bebé y su madre nos recuerda la importancia de la empatía y la comprensión. A pesar de las críticas y los prejuicios, Claire Burt está decidida a criar a su hija con amor y confianza en sí misma. El 'bebé unicornio' es un símbolo de resiliencia y amor incondicional, y su historia ha inspirado a muchos en todo el mundo.