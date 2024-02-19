TikTok

Mujer asegura que piensa no ponerle más vacunas a su bebé e Internet la ataca: así se defendió

Las vacunas previenen que los bebés sufran de enfermedades mortales e incluso la muerte natal, y una mujer declaró que posiblemente no vuelva a someter a su hijo a ellas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en
español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
Video Mamás e hijas se visten igual y causan polémica en TikTok: algunos creen que no es bueno hacerlo

Las mamás comparten en TikTok sus anécdotas durante la crianza, pero en algunas ocasiones suelen ser atacadas por los internautas, así como en el siguiente caso que está en boca de todo Internet.

Mamá crea polémica al confesar en TikTok que posiblemente no vuelva a aplicarle vacunas a su bebé

PUBLICIDAD

Andrea Palacios es una madre que usa su cuenta para mostrar un poco de su maternidad y en días pasados, decidió postear un clip donde se podía ver a su bebé de apenas un par de meses recostado sobre su pecho e incómodo después de ser vacunado.

Al parecer su reacción a la inyección fue tanta que apenas podía soportarla y su mamá trató de calmarlo con caricias en todo momento; sin embargo, lo que causó controversia fue el texto que acompañó el material.

"¿Alguien que no haya vacunado a sus hijos? estoy pensando seriamente no ponerle más vacunas".


El tiktok se hizo viral con millones de vistas y en los comentarios comenzaron a tachar de "mala madre" a la mujer por su opinión acerca de posiblemente no vacunar a su hijo nunca más a raíz de la mala experiencia que tuvo.

"Déjenla, lamentablemente por la insensatez de la madre, esa criatura no vivirá mucho y es triste", "El mejor consejo, no te encariñes porque sin vacunas no vivirá mucho","Ni siquiera yo pensaría eso aún si mi bebé está malito por las vacunas", "Las vacunas son un "mal" necesario por el que deben pasar los bebés y si piensas diferente no deberías tener hijos", "Cuando se esta muriendo el bebé por la infección que causa alguna enfermedad que previenen mas vacunas ahí andan en el hospital llorando y pidiendo a dios que salven a sus hijo", "No vacunar a los hijos debería castigarse con las cárcel", "Yo solo entendí que eres mala madre por pensar eso" y "Lo que la gente no entiende es que la reacción a la vacuna es necesaria para crear anticuerpos, pero no se compara en nada a los síntomas reales y peligros que representa la enfermedad real, que en un bebé podría derivar en la muerte", es lo que expresaron.

Más sobre TikTok

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop
Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop
Ardilla les roba su pan, arruina el picnic y se vuelve viral: ¡Huyó a toda velocidad!
0:56

Ardilla les roba su pan, arruina el picnic y se vuelve viral: ¡Huyó a toda velocidad!

Cultura Pop
Batalla entre dron y perro robot sorprende al Internet: ¿Así se verá el Apocalipsis tecnológico?
1:16

Batalla entre dron y perro robot sorprende al Internet: ¿Así se verá el Apocalipsis tecnológico?

Cultura Pop


Algunos más trataron de explicarle por qué era importante vacunar a los bebés a pesar de los efectos que pueden sufrir por un par de días y otros pidieron respeto para la mamá, pues estaba en todo su derecho si decidir vacunar a su hijo o no.

La madre se defendió con un segundo video y explicó que el video fue sacado de contexto

La tiktoker decidió borrar poco después el video original, pero este fue posteado nuevamente en Twitter y otras redes sociales. Además, respondió a un comentario donde aseguró que la intención original de su video era preguntar a las mamás que no habían vacunado a sus hijos cómo había sido su experiencia hasta el momento.

"Mi bebé ya está sanito, sin dolor, sin fiebre, ni malestares. La vacuna tuvo una reacción más de lo normal en mi bebé, pero ya esta bien. Lo que yo hice fue preguntar a las mamás que no habían vacunado a sus hijos cómo les había ido porque la reacción de mi bebé fue muy fuerte y quería más información, no era necesario que se burle de que mi hijo se iba a morir.


Palacios agradeció los diversos puntos de vista de las mamás, es decir tanto aquellos que trataron de calmarla y hacerle ver que era una reacción normal ante las vacunas, como los que le aconsejaron no vacunar a su bebé.

PUBLICIDAD

Al final externó que continuará complementando sus vacunas cuando sea necesario y estará más preparada para actuar si su bebé vuelve a tener una reacción alarmante.

@andreapalaciosp

Respuesta a @Asnick

♬ sonido original - Andrea Palacios


¿Crees que su manera de expresarse no fue la adecuada o sí tenía intenciones de vacunar a su bebé? Dinos en los comentarios.

Te podrúa interesar:

Relacionados:
TikTokPremio Lo NuestroBebésVacunasMaternidadPolémica

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD