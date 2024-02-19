Mujer asegura que piensa no ponerle más vacunas a su bebé e Internet la ataca: así se defendió

Video Mamás e hijas se visten igual y causan polémica en TikTok: algunos creen que no es bueno hacerlo

Las mamás comparten en TikTok sus anécdotas durante la crianza, pero en algunas ocasiones suelen ser atacadas por los internautas, así como en el siguiente caso que está en boca de todo Internet.

Mamá crea polémica al confesar en TikTok que posiblemente no vuelva a aplicarle vacunas a su bebé

PUBLICIDAD

Andrea Palacios es una madre que usa su cuenta para mostrar un poco de su maternidad y en días pasados, decidió postear un clip donde se podía ver a su bebé de apenas un par de meses recostado sobre su pecho e incómodo después de ser vacunado.

Al parecer su reacción a la inyección fue tanta que apenas podía soportarla y su mamá trató de calmarlo con caricias en todo momento; sin embargo, lo que causó controversia fue el texto que acompañó el material.

"¿Alguien que no haya vacunado a sus hijos? estoy pensando seriamente no ponerle más vacunas".



El tiktok se hizo viral con millones de vistas y en los comentarios comenzaron a tachar de "mala madre" a la mujer por su opinión acerca de posiblemente no vacunar a su hijo nunca más a raíz de la mala experiencia que tuvo.

"Déjenla, lamentablemente por la insensatez de la madre, esa criatura no vivirá mucho y es triste", "El mejor consejo, no te encariñes porque sin vacunas no vivirá mucho","Ni siquiera yo pensaría eso aún si mi bebé está malito por las vacunas", "Las vacunas son un "mal" necesario por el que deben pasar los bebés y si piensas diferente no deberías tener hijos", "Cuando se esta muriendo el bebé por la infección que causa alguna enfermedad que previenen mas vacunas ahí andan en el hospital llorando y pidiendo a dios que salven a sus hijo", "No vacunar a los hijos debería castigarse con las cárcel", "Yo solo entendí que eres mala madre por pensar eso" y "Lo que la gente no entiende es que la reacción a la vacuna es necesaria para crear anticuerpos, pero no se compara en nada a los síntomas reales y peligros que representa la enfermedad real, que en un bebé podría derivar en la muerte", es lo que expresaron.

¿Vacunar o no vacunar? pic.twitter.com/ypV9Rj61Jo — Prófugos del Ácido Fólico 2.0 (@esdeprofugos2) February 18, 2024



Algunos más trataron de explicarle por qué era importante vacunar a los bebés a pesar de los efectos que pueden sufrir por un par de días y otros pidieron respeto para la mamá, pues estaba en todo su derecho si decidir vacunar a su hijo o no.

La madre se defendió con un segundo video y explicó que el video fue sacado de contexto

La tiktoker decidió borrar poco después el video original, pero este fue posteado nuevamente en Twitter y otras redes sociales. Además, respondió a un comentario donde aseguró que la intención original de su video era preguntar a las mamás que no habían vacunado a sus hijos cómo había sido su experiencia hasta el momento.

"Mi bebé ya está sanito, sin dolor, sin fiebre, ni malestares. La vacuna tuvo una reacción más de lo normal en mi bebé, pero ya esta bien. Lo que yo hice fue preguntar a las mamás que no habían vacunado a sus hijos cómo les había ido porque la reacción de mi bebé fue muy fuerte y quería más información, no era necesario que se burle de que mi hijo se iba a morir.



Palacios agradeció los diversos puntos de vista de las mamás, es decir tanto aquellos que trataron de calmarla y hacerle ver que era una reacción normal ante las vacunas, como los que le aconsejaron no vacunar a su bebé.

PUBLICIDAD

Al final externó que continuará complementando sus vacunas cuando sea necesario y estará más preparada para actuar si su bebé vuelve a tener una reacción alarmante.



¿Crees que su manera de expresarse no fue la adecuada o sí tenía intenciones de vacunar a su bebé? Dinos en los comentarios.