Joven muestra que voló 29 horas con un bebé que no dejó de llorar: video causa polémica en TikTok

Joven enfrenta pesadilla en avión de 29 horas con bebé llorando: grabó sus gritos

El usuario de TikTok @balubrigada reconocido por ser líder de la banda musical Balu Brigada, compartió en un video su experiencia durante un vuelo de larga duración con destino a Berlín, que tenía una duración total de 29 horas.

Aunque esperaba que el viaje fuera tranquilo, resultó ser todo lo contrario, ya que un niño comenzó a llorar desesperadamente apenas abordaron. Esto, naturalmente, lo perturbó. De inmediato, comenzó a grabarse con la cámara frontal de su celular y mostró cómo, supuestamente, estaba afectado por el ruido con un tic en el ojo.

De acuerdo con su material, acompañado de la frase "Califica mi vuelo de 29 horas a Berlín", el niño no dejó de llorar en todo el vuelo a un volumen tan alto que era imposible ignorarlo. Incluso, a modo de sátira, "calificó" los gritos del menor de edad.

"Empezamos fuerte. Este niño tiene grandes pulmones". "Gran proyección". "Un grito largo aquí", "Performance estelar, increíble stamina 10 de 10", fueron las frases que usó.

Internautas tuvieron opiniones diferentes sobre el niño y la madre

El clip explotó con millones de vistas en poco tiempo y en los comentarios las personas tuvieron puntos de vista diferentes. Primero estuvieron aquellos del lado del tiktoker, pues aseguran que, en efecto, el niño resultó ser molesto durante todo el vuelo y era aceptable que se quejara.

"Honestamente, debería haber vuelos sin niños y vuelos para niños","No deberían permitir que los niños viajen en vuelos de más de 4 horas","Es que una cosa es llorar pero ese niño ya estaba en otro nivel, estaría con la misma cara de él", "Tiene que estar la opción a poder elegir vuelo sin niños", "Una razón más para no permitir que los niños vuelen", "Eso no es nada normal", o "Iba a decir que hay que ser tolerante y que todos fuimos niños, pero realmente los gritos del niño están mal", es lo que expresaron.



Un grupo más se enfocó en culpar a los padres, ya que permitieron que el niño continuara llorando y no pudieron controlarlo en ningún momento, lo cual les pareció inaceptable.

"Yo la neta me levantaba y le gritaba a la mamá o papá", "La culpa es de los papás, de nadie más", "Qué inconsciencia de los papás", "La verdadera pregunta es ¿por qué los papás no lo calmaban?", "Se nota que ese niño es un malcriado y sus papás no lo pueden controlar" y "Mal hijo y malos padres".



Por último, estuvieron aquellos que pidieron ser compresivos con la madre y el niño, ya que posiblemente era la primera vez que su hijo viajaba en avión y no sabía cómo comportarse o era una menor con capacidades diferentes.



¿Tú que hubieras hecho en su lugar? Dinos en los comentarios.

