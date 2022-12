Mujer se queda afuera de su casa y mete a su bebé por la ventana para que le abra: esto pasó

Los videos de maternidad pueden hacerse virales por diversas razones, por ejemplo compartir consejos de crianza, de aprendizaje para los niños o simplemente porque causan gracia.

Bebé entra por la ventana para abrir puerta de su casa y se hizo viral en TikTok

Esto fue justamente lo que le pasó a una mamá después de que subió a TikTok cómo su hijo tuvo que ayudarla para entrar a casa, ya que se había quedado sin llaves.

La usuaria @gesikaaaaaa, fue quien compartió una experiencia divertida y curiosa, ya que después de percatarse que no tenía manera de entrar a su hogar, decidió usar a su hijo para abrir el seguro de su puerta.

El pasado 20 de diciembre fue cuando la madre publicó el momento en el que optó por pedirle a su hijo de entre 2 y 3 años que entrara por una ventana que se encontraba semi abierta para que lograra abrir la puerta principal de su casa, ya que era el único que cabía.

De manera clara, explicó al pequeño llamado Holden lo que tenía que hacer y él accedió, aunque parecía no entender del todo la situación.



Después de ingresar por una pequeña abertura, el infante fue guiado por su mamá para que pudiera quitar el seguro de la casa.

La tiktoker, le pidió que tomara una silla y la arrastrara cerca de la puerta; sin embargo, después de moverla unos centímetros decidió subirse en ella y jugar con una pelota sobre una mesa.

"No bebé, no, deja la pelota necesito que te concentres. Toma la silla y llévala a la puerta, empújala", es lo que se escucha decir a la mujer.



Si bien Holden intentó hacerlo de nuevo, al moverla diversos accesorios de chimenea cayeron al piso, lo cual hizo que el pequeño se distrajera una vez más y comenzara a entretenerse con ellos.

Después de varios intentos el niño logró abrir la puerta de su casa

La mujer que parecía un poco frustrada porque su hijo no obedecía y volvió a explicarle la situación, lo cual funcionó porque llevó la silla cerca de la puerta después de quitar una alfombra que le impedía el paso.

Para este punto, el bebé únicamente necesitaba subirse a ella y quitar el seguro, lo cual sorpresivamente hizo sin problemas.

Al ver el resultado, su mamá se dirigió a la entrada de su casa, abrió la puerta y le dijo al pequeño Holden "Eres increíble" en señal de agradecimiento.

El video del niño que entró por la ventana tuvo reacciones positivas entre internautas

Su clip titulado "Gracias Dios por los humanos pequeños", inmediatamente explotó en la red social, pues a menos de 48 horas de su publicación tiene 40 millones de vistas.

Los usuarios tampoco tardaron en comentar respecto a la situación que les causó ternura, como el niño que jugó a tener su propio carrito de antojitos mexicanos.

La actitud de Holden hizo que muchos se identificaran con él, debido a que expresaron ser igual de distraidos.

"Me recordó a mí, me distraigo igual y más cuando me hablan", "Mi atención está igual que la de el niño cuando trabajo", "La manera en que se distrae es muy linda, me parezco a él", "Así era yo en mi infancia", o "No me voy a reír porque podría ser yo", resultaron ser algunas opiniones.



El pequeño recibió cumplidos por su buen trabajo y su mamá por ser tan paciente, además diversos usuarios expresaron que cuando ellos eran pequeños, también fueron asignados a una tarea similar porque cabían en espacios estrechos.

"Recuerdo haber hecho lo mismo en mi casa cuando era niño", "A mí me metían entre la protección o por la ventana del baño de abajo para abrir la puerta", "Ahora me doy cuenta que muchos pasamos por lo mismo", y "¿A ustedes también los usaban para abrir puertas?, son otros puntos de vista.