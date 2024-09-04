Bebés

Sacerdote corre a mujer con su hijo de la misa porque el bebé hizo ruido: ¿Fue discriminación?

Un reciente video en TikTok ha desatado una gran polémica tras la denuncia de una mujer que acusó a un sacerdote de discriminarla y correrla de una misa debido al ruido que hacía su bebé y el incidente generó una división de opiniones en redes.

En TikTok abundan los videos en los que personas denuncian haber sufrido discriminación o incluso sus familiares. Eso es lo que al parecer vivió una madre con si hijo al visitar una iglesia católica, y aquí te lo explicamos.

Madre acusa a sacerdote de discriminar a su bebé en misa por hacer ruido

El pasado 22 de agosto, la cuenta @oscar_zaranda publicó un video en el que afirmó que intentaron correrlo a él, a su esposa y a su hijo de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe debido al ruido que estaba haciendo el menor. En el clip se puede observar cómo el sacerdote celebraba la misa de manera normal, hasta que en un momento el bebé hizo algunos balbuceos, pero se mantenía tranquilo.

Al escucharlo, el sacerdote comenzó a mirarlo fijamente, como si estuviera molesto, y poco después comentó: "A ver, por favor", levantando la mano como si estuviera señalando la salida. Fue entonces cuando la madre del menor lo acusó de querer echarla de la iglesia, aunque el sacerdote insistió en que solo buscaba que la misa se llevara en silencio.

"Mira cuando vamos a una obra de teatro bonita o una película bonita, los niños se quedan en casa", fue lo que dijo el sacerdote.

Esto hizo que la madre del bebé se enojara y aclaró que no saldría de la iglesia. Fue entonces que de igual manera, una mujer que asistió a la misa, aseguró que ella los estaba "molestando con su bebé" y además, le reclamó por no levantarse cuando el padre lo había indicado.

@oscar_zaranda

ustedes que opinan ?😤 #iglesia #sacerdote #imprudente

♬ sonido original - Oscar Zaranda


La situación se volvió tensa y una persona que, al parecer, trabajaba en la iglesia pidió a ambas partes que no continuaran la discusión mientras se realizaba la misa.

En un segundo video, la madre del bebé explicó con más detalle lo sucedido, insistiendo en que llevaba años asistiendo a esa iglesia y que nunca había visto al sacerdote que le reclamó por los supuestos gritos de su hijo.

"Si mi bebé hubiera estado llorando o haciendo berrinche o de verdad un escándalo hubiera sido la primera en salirme antes de que me lo indicaran".

La historia creó un debate en TikTok sobre quién tenía la razón

Ambos materiales se hicieron virales con más de 14 millones de vistas en TikTok en conjunto e iniciaron un intenso debate sobre si el padre tenía razón sobre correrlos de la misa por "el ruido" o la mamá estaba en todo su derecho de permanecer allí, ya que realmente su hijo no estaba gritando ni llorando.

"Cuanta ignorancia, ni siquiera estaba llorando el bebe, dejen de justificar al padre", "Pero es un bebé, no es un niño que ande corriendo ese señor exagero", "Su casa sus reglas, solo empatia y respeto, es todo", "¿Cuando cobran por bautizar no lo corren verdad?", "El padre tiene la razón estaba muy inquieto" o "Yo cuando tenía mis niños pequeños y empezaban a llorar, me salía y nunca me sentaba hasta enfrente, por si lloraba y yo me ponía en la parte de atrás y me salía rápido. Fue tu culpa", fueron algunos de ellos.
@oscar_zaranda

Respuesta a @mxxn98 Aquí parte 2 para todos los que preguntaron que paso después. #parte2 #parati #noscorrierondelaiglesia #sacerdote #imprudente @Gely Luna

♬ sonido original - Oscar Zaranda


Por último, la mujer aclaró que esta situación la sorprendió, ya que en ninguna regla de la iglesia se estipula que los bebés no deben estar en la iglesia y que sigue firme en que hizo lo correcto al no salir del lugar, debido a que su bebé no estaba armando escándalo.

¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

BebésIglesia y religiónTikTok

