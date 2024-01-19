Padres distraídos ‘pierden’ a sus hijos y los videos desatan risas y ternura en TikTok: “Me pasaría a mí”
Videos de TikTok muestran la reacción de padres que creen haber perdido a sus hijos, quienes en todo momento estuvieron junto a ellos.
Videos de padres distraídos creyendo, por algunos segundos, que ‘perdieron’ a sus hijos desatan risas y ternura en TikTok.
Papá piensa que perdió a su hija y su reacción se vuelve viral
Algunos con la canción de Ricardo Arjona, ‘Mujeres’ (adaptada también para hombres) de fondo, se han vuelto virales grabaciones de algunas cámaras de seguridad en las que muestran las divertidas reacciones de los padres distraídos que creen haber perdido a sus hijos.
Entre los videos virales más recientes destaca el de un hombre que camina por una acera empujando un carrito rojo, tipo triciclo, mientas habla por teléfono; en el momento en el que termina la llamada comienza su preocupación.
Y es que, al parecer, la conversación lo llevó tan lejos de su realidad que por varios segundos olvidó que traía cargando a su hija en hombros; sin embargo, cuando vio que el carrito que empujaba estaba vacío entró en pánico.
El preocupado padre va de un lado a otro en busca de la pequeña, saca de nuevo el teléfono, quizá, con la esperanza de que alguien le revelara el paradero de la niña, hasta que por fin y, aunque parezca increíble, nota que siempre la tuvo literal en la cabeza.
En una de las cuentas de TikTok que lo replicaron, el video suma más de 18 millones de reproducciones y una ola de reacciones por parte de los usuarios que no juzgaron al hombre pues, confesaron, podrían pasar por lo mismo.
“No hay duda.... podría ser yo”; “Un compañero de trabajo pidió ver las cámaras por que le habían robado su carro y se ve donde se bajaba del camión”; “Yo iba con mi sobrino, no me acordaba que iba con él y cuando lo vi me asusté”; “Al final él se pone de rodillas diciendo gracias, Dios mío, encontré a mi hija que nunca se perdió”, “Reí, lloré, sufrí, disfruté, todo a la vez”, son algunos de los comentarios.
Divertidas reacciones de papás que creen haber perdido a sus hijos
Pero este papá distraído no es el único que ha regalado divertidos momentos a los usuarios de TikTok, pues en la plataforma circulan muchos videos con situaciones similares.
En las imágenes se puede ver desde la mamá que trae cargando a su bebé y por estar en el celular piensa que el menor desapareció por arte de magia, buscándolo desesperada hasta que su pareja le dice que lo tiene frente a ella.
Otro viral video expone a un papá guardar su celular para en segundos entrar en pánico al no encontrar a su bebé, de meses, en la carriola pues lo trae cargando en la espalda en un portabebé.
