Bebé conoce a su hermanita por primera vez: su reacción conmueve corazones en TikTok

Internet ama los videos de bebés que descubren el mundo, ya sea que prueben una nueva comida, se hagan amigos de una mascota o conozcan a un miembro de la familia. El más reciente en ganarse miles de corazones es un niño que no pudo esconder su emoción al ver a su hermana menor por primera vez.

Bebé conoce a su hermana recién nacida: video se viraliza en TikTok

José Hermosillo es un hombre residente de México que usa su perfil de TikTok para compartir fotos y videos de su día a día, entre su trabajo como jinete de caballos y su vida familiar.

En julio de 2023, se viralizó por publicar un clip del primer encuentro entre su primogénito, de entonces un año y 9 meses, y su hija menor. Según se puede apreciar en la grabación, el momento se dio en el hospital y días después de que nació la pequeña.

Las imágenes muestran al niño preguntando por “la bebé” desde los primeros minutos. Si bien le tomó un tiempo encontrarla, cuando la vio por primera vez a través de una cuna transparente, no pudo esconder una sonrisa de oreja a oreja.

Para que la pudiera ver mejor, sus papás se ofrecieron a ayudarle para ‘cargarla’. Así, el hermano mayor se sentó en el regazo de su padre y sostuvo a su hermanita en sus brazos.

La emoción del pequeño era tal que la abrazó con fuerza (tras una advertencia de mayor cautela por parte de sus padres), le dio un beso y la llenó de caricias.

Por si fuera poco, a lo largo de toda su interacción la siguió llamando “bebé”.



La reacción del bebé conociendo a su hermanita por primera vez se viralizó y en TikTok alcanzó las 13 millones de reproducciones, que vinieron acompañadas de más de un millón de ‘likes’ y miles de comentarios.

Ante el buen recibimiento que tuvo el video, el orgulloso papá se animó a compartir otros vistazos de su visita al hospital, como un retrato familiar del momento y un clip del momento en el que dejaron el nosocomio con la nueva integrante del clan.

TikTok reacciona enternecido al video de bebéconociendo a su hermana por primera vez

En la sección de los comentarios, miles de internautas externaron lo tierna que les pareció esa primera interacción de hermanos.

“Será un gran hermano mayor, le cuidará con mucho amor y cuidará a su hermanita”, “Él está enamorado de su hermana, será un gran hermano”, “La desesperación que tenía por cargar a su hermanita”, “Bebé conoce a bebé”, “La bebé tendrá guardaespaldas personal”, “Cómo abrió los bracitos”, “Supe que su reacción iba a ser bonita desde que dejó su muñeco”, “En vez de tenerle celos, la quiere bastante”, “No puedo con tanto amor”, “No sé cuántos minutos llevo llorando”, fueron algunos de sus mensajes.



Pero no toda la atención se centró en los bebés. Otros usuarios de TikTok señalaron que los propios padres se veían más que encantados con la reunión familiar:

“Yo sé que el papá quiere llorar, lo sé”, “Todos hablando de la reacción del niño y nadie se da cuenta del sentimiento del papá al ver a su hijo amando a su hermanita”, “El papá muy feliz”, “Si el papá llora, yo también”, “Ese hombre ya ganó en la vida”.



Cuéntanos en los comentarios qué te pareció a ti el video de los hermanos.