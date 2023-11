Bebé mira el atardecer por primera vez en su vida y reacción enterneció a todo TikTok

Los bebés experimentan cosas nuevas con mucha frecuencia y desde algunos años, los papás han querido grabar sus reacciones para guardarlas como un lindo recuerdo, pero en esta ocasión fue una niñera quien captó los gestos que hizo un bebé en un momento muy especial.

Bebé observa el atardecer por primera vez y su reacción se viralizó en TikTok

La usuaria @lilliebrauns es una joven que trabaja como niñera y si bien su contenido en TikTok se centra más en mostrar un poco de su vida, de vez en cuando postea clips junto a la bebita que cuida.

Fue así que el pasado 9 de noviembre tuvo la idea de documentar la reacción de la pequeña al apreciar su primer atardecer de toda la vida.

Para lograrlo se aseguró de cargarla con la mano derecha y con la izquierda, sostuvo el teléfono en modo video. Fue entonces que la joven salió de la casa donde estaban y dio algunos pasos adelante para que la bebé viera con detalle la puesta de sol.

Al llegar a un punto donde el sol se podía apreciar en todo su esplendor, la pequeña quedó tan impactada que puso una cara de sorpresa total, a la cual llamó su niñera como "alegría pura".



Poco después de postear el material se volvió extremadamente viral consiguiendo más de 11 millones de vistas en tan solo unos días y sin ayuda de algún hashtag, lo cual puede resultar difícil para cualquier creador de contenido.

El video provoco risas, ternura y hasta lágrimas entre los internautas

En los más de 7 mil comentarios, las personas no tardaron en expresar lo linda que era la bebé y su manera tan única de reaccionar a su primer puesta de sol, la cual incluso les generó lágrimas de felicidad.

"¿Qué onda con su carita? es la más tierna", "Me derretí con tan solo verla", "Es uno de los bebés más pequeños y lindos que he visto", "OMG amé su carita al ver el atardecer", "Me esperaba todo menos esta reacción, no puedo con tanta lindura", "Sin duda el mejor video de bebés que he visto", "Estoy aquí sentada llorando porque la alegría pura en su cara es tan sana y genuina...", "Qué hermoso esto solo se capta una vez en la vida", "Terminé llorando jaja no lo planee así" o "No es por ser dramático, pero este podría ser el bebé más lindo que he visto...", son algunos puntos de vista.



A pesar de que lgunos se aseguraron de criticar a la joven por subir el video sin el permiso de los papás, ella misma respondió que de hecho sí lo había hecho y ellos estaban de acuerdo con postearlo de manera pública en redes sociales por su lindura.

En un segundo video, se puede ver cómo el papá de la nenita le muestra en el celular su reacción al ver el atardecer y lo más divertido del asunto es que parece haberse reconocido, pues no tardó en imitar sus gestos, lo cual le encantó a los internautas.



¿Qué piensas acerca de este video? Dinos en los comentarios.

Te puede gustar también: