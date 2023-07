¿Amor a primera vista? Así reaccionó perrito al conocer a su "hermanito humano": video hace llorar a TikTok

Perrito conoce a su 'hermanito' por primera vez: su reacción se viraliza en TikTok

Beau, es un perrito influencer que se ganó el cariño de TikTok gracias a sus tiernos videos y en su cuenta se publicó un video que muestra cuál fue su reacción al ver a su 'hermanito menor' por primera vez.

Erica y Frank Derise son una pareja estadounidense que lanzó al estrellato a su mascota al mostrar un poco de su día a día y sus momentos más divertidos, los cuales entretienen a sus 2 millones de seguidores.

Los jóvenes decidieron dar el siguiente paso y tener un bebé, pero lo más sorprendente de todo es que compartieron toda la experiencia con su golden retriever.

En un video posteado el 2 de julio mostraron un video recopilatorio donde expusieron cómo ha sido el proceso de su embarazo en compañía de Beau, quien estuvo a lado de ellos cuando se enteraron que esperaban un bebé.

De hecho, él fue el encargado de revelar si el infante sería niño o niña al comerse un pastel y también, de decidir el nombre de su futuro hermanito de una manera única, escogiendo una bola de tenis.



Al llegar esperado día donde el can conocería al nuevo miembro de la familia, sus dueños no dudaron en grabar su reacción para mostrarla con el público y esta resultó ser de lo más tierna, pues el perrito comenzó a olfatear al pequeño y a mover la cola en señal de felicidad.

Después con gentileza comenzó a darle besitos en señal de bienvenida siempre bajo supervisión de sus padres.

En otros clips se ve a Beau "protegiendo" a su hermanito al vigilarlo mientras duerme y estando cerca siempre de él a tal punto que incluso el bebé toma la patita del peludito, lo cual resulta muy tierno.

El tiktok consiguió más de 13 millones de vistas desde su publicación y ya recibió 2.3 millones de me gusta.

En la sección de comentarios las personas quedaron encantadas de ver cómo Beau pasó de ser "hijo único" a tener un "hermanito humano" y la manera en que ambos se conectaron desde el inicio.

"Amo como lo incluyeron en todo", "El vídeo más hermoso que he visto, muero de amor", "No estoy soportando, quiero tener un Beau en mi vida", "Se volvió su compañero fiel", "El verdadero: te amaré y protegeré hasta qué me muera", "Será el mejor hermano, de eso no hay duda", "El perro diciendo: "ahora es mi bebé"", resultaron ser algunos de ellos.



De hecho, el tiktok resultó ser tan conmovedor que muchos admitieron que al verlo terminaron con lágrimas en los ojos.

¿Tú que piensas de esta historia tan única? No olvides decirnos en los comentarios.

Puedes ver: