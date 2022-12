Niñas querían quitarle el último juguete a la quinceañera en su fiesta: TikTok se indignó

Otro caso fue compartido por el usuario de TikTok identificado como Karlitos Kaos Rodrigo, quien es músico de una banda local mexicana llamada Furia Rebelde. Resulta que durante una de sus presentaciones para una fiesta de XV años en Viezca, Coahuila, presenció como varios niños se entrometieron en la entrega del último juguete y los videos causaron polémica entre los usuarios de la plataforma.

Niñas pensaron que la muñeca de último juguete de la quinceañera sería para ellas

El músico Karlitos Kaos Rodrigo usa su cuenta de TikTok para mostrar un poco de su profesión, por esta razón subió una serie de videos en los que se ve como su banda musicaliza el vals y entrega de último juguete de una quinceañera mexicana.

Curiosamente, la chica no solo tuvo un regalo, sino tres, y desde que se los entregaron en el centro de la pista, un gran grupo de niños se juntó a sus costados para robar los globos que decoraban los obsequios. Aspecto que criticaron varios internautas tras ver las grabaciones:

“Qué estrés con los niños, verdaderamente arruinan un momento tan especial”, “Por esto es que se puso de moda no invitar a los niños a las fiestas”, “Perdón, pero yo no creo que sea culpa de los niños sino de los padres. Mi mamá no nos dejaba acercarnos a la pista de las fiestas, decía que podíamos provocar un accidente y le obedecíamos. Eso se llama educar” o “Que bronca que las niñas quiten el protagonismo de la quinceañera sabiendo que era su cumpleaños”. Son algunos de los comentarios que se pueden leer en los videoclips.



Aunque el hecho que hizo enfuerer aún más a varios usuarios ocurrió durante la entrega del último juguete, puesto que se trató de una muñeca, un par de niñas pensaron que sería un regalo para ellas. Ambas siguieron al padrino que cargaba con el juguete hasta la pista de baile y tardaron un tiempo en darse cuenta de que no les darían nada, para que al final se fueran.



Afortunadamente, el incidente se quedó ahí, pero varias personas explicaron que sufrieron algo parecido en sus fiestas de XV años y, para evitar que el berrinche de los niños se intensificara, tuvieron que ceder a su petición. Regalando así alguno de sus obsequios o hasta su ramo de flores.