Quinceañera no logra estar lista a la hora de la fiesta y el video de su "drama" se hizo viral

Una fiesta de quince años es una tradición en la cultura latina, por lo que incluso hay varones que rompen estereotipos y celebran a lo grande sus tres lustros de vida. Sin embargo, muchas chicas se esfuerzan porque cada detalle salga perfecto y a veces eso provoca uno que otro incidente el día del evento.

Así lo demostró la usuaria de TikTok Mayren Lopez, quien compartió con sus seguidores el “drama” que vivió su hermana media hora antes de su fiesta porque su maquillaje no estaba listo.

Joven no estaba lista para su fiesta de XV años y así lo solucionó

A través de dos videoclips, Mayren explicó que a su hermana no le gustaba maquillarse, sin embargo, accedió a hacerlo para lucir increíble durante su festejo. Lo que no previó fue practicar su ‘look’, por lo que a unos minutos de iniciar con la celebración estalló en desesperación porque no le gustaba cómo lucía.

En la primera grabación se ve a la chica angustiada mientras dos de sus familiares intentan ayudarla; su mamá aparece haciéndole rizos con tenazas para el cabello, mientras su otra hermana corrige como puede el maquillaje:

A pesar de ser una grabación de 11 segundos, la desesperación de la quinceañera cautivó a cientos de internautas porque muchos de ellos vivieron una experiencia similar y por eso se animaron a compartirla:

“Me pasó lo mismo y es el sentimiento más horrible que existe”, “¡Qué drama! A mí también me pasó con el peinado y maquillaje, hasta lloré mientras me volvían a pintar”, “En los quince años de mi hermana me quedé sin gasolina y tuvimos que caminar mucho, se le deshizo todo y me odió”, “Me pasó lo mismo. De hecho, casi no me maquillaron, ya que no estoy acostumbrada, solo me pusieron sombras, rubor y labial y unas pestañas postizas que me hacían ver como travesti” o “La entiendo, igual me pasó y se siente horrible, por la presión es una mezcla de enojo y tristeza”.



Afortunadamente, la otra hermana de la cumpleañera sí pudo corregir el maquillaje a casi nada de iniciar la fiesta. Por lo que Mayren mostró el resultado final en un segundo video de TikTok:

En esa ocasión, los internautas alabaron el trabajo de la hermana, señalando que parecía hecho por una profesional. Asimismo, llenaron de cumplidos a la quinceañera porque lucía muy natural y contenta. Aspecto que Mayren confirmó en los comentarios, pues a pesar de que fue un festejo “sencillo”, logró cumplir su sueño de lucir espectacular en su noche especial.

¿Ya habías escuchado de un incidente así antes de una fiesta de XV años? Cuéntanos en los comentarios tu opinión sobre esta quinceañera viral.