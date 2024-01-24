Niña de 3 años confiesa a su papá que ya sabe quién será su novio cuando crezca: el hombre pide consejos

Video Hijas que les sacan canas verdes a sus papás: no son las princesas que ellos esperaban

Criar a un hijo debe ser una de las actividades más complejas del ser humano, ya que debes poner todo tu empeño para hacer un ciudadano de bien y capaz de vivir por su cuenta cuando sea grande.

Niña de 3 años le confiesa a su padre que ya sabe cómo se llama el niño que será su novio cuando crezca Imagen Instagram @soylaloflores

El tiktoker Lalo Flores, quien suele compartir contenido relacionado con la crianza de los hijos y la paternidad, dijo a sus seguidores una anécdota que le acaba de ocurrir junto a su hija de tan solo 3 años.

La niña le preguntó a su padre si cuando una persona es grande puede escoger su novio, a lo que el señor le respondió que así es, que hay que esperar a tener cierta edad para comenzar una relación amorosa, pero lo que lo impactó fue saber que la menor ya sabe a quién quiere de pareja.

“Yo pensé: ‘Me va a decir como que Chase de Paw Patrol, o una cosa así’ y me dijo: ‘no, mi compañerito fulanito de tal escuela'”, expresó el señor.



Al cuestionar a la menor sobre por qué ya eligió a ese niño para que sea su novio dentro de muchos años, la pequeña compartió que le encanta su sonrisa y que incluso lo ama, lo cual desató los celos del padre.

“¿Qué puedo hacer yo? Absolutamente nada porque es un niño de 3 años, ¿pero qué hago con lo que siento? (...) Díganme qué hago, consejos por favor”, expresó Lalo.

Tiktoker Lalo Flores responde a crítica tras compartir que su hija quiere tener novio

En menos de una semana, el clip consiguió más de 16 millones de visualizaciones y cientos de comentarios, muchos de ellos riéndose de la situación, pero uno en particular llamó la atención de Lalo, ya que lo señalaron de ser un mal padre porque la pequeña podría estar viendo cosas que no son de su edad y por eso ya está pensando en tener novio.

Con la sonrisa y el carisma que lo caracteriza, Lalo compartió que la pequeña ve contenidos de Disney adecuados para su edad, donde los protagonistas tienen pareja, como en ‘Frozen’ y ‘La Bella y la Bestia’; pero lo más importante es que sabe que sus padres están enamorados.

“A eso es a lo que está expuesta mi hija, el chiste es saber bien cómo le vas a ir soltando, como le vas a ir dosificando la información. No puedes esconder a tus hijos la noción del amor romántico y del noviazgo”, expresó.



