Mujer confiesa que tiene 20 hijos para recibir dinero del gobierno y quiere más: “Son buen negocio”

Hace varias décadas era muy común que las familias estuvieran conformadas por muchos hijos, cifra que ha bajado con el tiempo, por ello se ha hecho viral la entrevista de una mujer colombiana que asegura tener 20 hijos y que aún busca tener más. Conoce su historia a continuación.

Mujer ve como 'negocio' tener hijos porque recibe una ayuda del gobierno Imagen TikTok @johnnyjaciel

Doña Martha, la mujer colombiana que tiene más de 20 hijos

A través de TikTok circula un video donde entrevistan a Doña Martha, una mujer colombiana que asegura tener 20 hijos, pero no por las razones que todos esperarían.

La entrevistadora llega al domicilio de Martha, donde reside junto a sus 20 hijos, quienes aparecen corriendo, jugando o incluso durmiendo durante el clip.

Al ser cuestionada sobre por qué decidió tener tantos niños, la mujer se limita a responder que no es el amor su principal motivo.

“La verdad, son como un negocio (...) porque, la verdad, el gobierno me ayuda por cada niño”, expresó.



Doña Martha explica que recibe cierto dinero del gobierno de su país por cada hijo que tiene, obteniendo una cantidad diferente dependiendo de la edad del menor.

“Recibo 300, 320 (pesos colombianos) y otros 120 y así cada mes”, expresó.



La señora, de 39 años, dejó claro que piensa tener más hijos, a pesar de su edad, además de relatar que el primero lo tuvo cuando tenía 14 años y que ha sido difícil educa a tantos menores en su hogar.

“Es difícil, sí, pero mirándolo positivamente está bueno porque así no trabajo”, indicó.



Para finalizar, la señora añadió que cada niño es de diferente padre y que ninguno se ocupa de ellos, además de mostrar cómo acomoda a los menores para que duerman en un espacio algo reducido.

Internautas dudan de la historia de Martha: “Yo creo que es un montaje”

El clip, que se publicó inicialmente en junio del 2023, nuevamente se volvió viral, ya que muchas personas consideran que doña Martha está siendo irresponsable al tener esa cantidad de hijos, mientras que otros internautas creen que todo es falso.

“Esto me huele a mentira, ahí no hay 17 niños y dice que eso es su negocio”, “Tiene 39 años, 20 hijos, no da la cuenta si comenzó a tenerlos a los 14 años”, “Yo creo que es un montaje, se ve actuado”, “Qué vergüenza como mujer y madre” y “Es una egoísta, no piensa en los niños fueron algunos de los comentarios”.



¿Crees que la historia de doña Martha es cierto o simplemente se trata de una broma? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.