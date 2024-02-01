Papá se niega a mandar a dormir sola a su hija a pesar del regaño de su esposa: "Mira lo rápido que crece"

Video Estos papás no se saben el cumpleaños de sus hijos: su olvido causó indignación en redes

Papá enternece las redes al negarse a entregar a su hija en brazos de su esposa para que la lleve a dormir sola, no importando el regaño de la mujer junto a la que terminó volviéndose viral.

Papá derrama ternura al negarse a dejar que su hija duerma sola

Tiktok tiene entre su infinita galería de categorías, una que sin duda es de las favoritas y con mayor contenido: la crianza. Y es que, todo papá primerizo, entre el vaivén de emociones y las mil dudas que acechan a diario, la plataforma se convierte en una fuente de consejos que al final de un día de batalla con los hijos se agradecen.

Entre estos tantos videos, uno tiene a muchos conmovidos y enternecidos, pues en él se observa a un padre que está dispuesto a todo por proteger a su pequeña, incluso, de las indicaciones de una mamá enfocada en implementar rutinas en la familia.

En la viral grabación, se observa a un padre recostado, con el cobertor de cama casi cubriendo su cabeza, mientras que la mujer graba y no para de preguntar por el paradero de su pequeña.

“¿Dónde está la bebé?”, cuestiona una y otra vez hasta que el papá termina rindiéndose y destapando que bajo esa manta se encuentra la pequeña, dormida entre los bazos de su padre.

Papá derrama ternura al negarse a dejar que su hija duerma sola.



La mujer, aunque conmovida, mantiene su postura y reclama el acuerdo previo que existió entre la pareja sobre que había llegado el momento en el que la niña abandonara la habitación de sus padres para descansar ahora en su cama.

"Dijimos que ella iba a dormir en su cama grande de niña, por eso la compramos", le recuerda al padre, quien se aferra aún más a su hija suplicando: "Una noche más, por favor. Ella está creciendo demasiado rápido”.

La mamá se queda sin argumentos ante el amor de padre, pero logra insistir: "Ella necesita irse a la cama". El hombre hace caso omiso y sugiera a su pareja: "Yo también, así que vete a dormir. La vas a despertar. Sólo una más, una (noche) más”.

Internautas reaccionan a la negativa de un papá a que su hija duerma sola

En los comentarios más de uno se sintió identificado en el proceso que viven los padres al dejar atrás el colecho prologado, mientras otros se desvivieron en halagos por ambos padres y la ternura con la que él se aferra a su hija dormida.