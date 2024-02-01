Papá se niega a mandar a dormir sola a su hija a pesar del regaño de su esposa: "Mira lo rápido que crece"
La reacción de un papá ante el regaño de su esposa por no dejar que su hija durmiera sola en su habitación enterneció a internautas.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Papá enternece las redes al negarse a entregar a su hija en brazos de su esposa para que la lleve a dormir sola, no importando el regaño de la mujer junto a la que terminó volviéndose viral.
Papá derrama ternura al negarse a dejar que su hija duerma sola
Tiktok tiene entre su infinita galería de categorías, una que sin duda es de las favoritas y con mayor contenido: la crianza. Y es que, todo papá primerizo, entre el vaivén de emociones y las mil dudas que acechan a diario, la plataforma se convierte en una fuente de consejos que al final de un día de batalla con los hijos se agradecen.
Entre estos tantos videos, uno tiene a muchos conmovidos y enternecidos, pues en él se observa a un padre que está dispuesto a todo por proteger a su pequeña, incluso, de las indicaciones de una mamá enfocada en implementar rutinas en la familia.
En la viral grabación, se observa a un padre recostado, con el cobertor de cama casi cubriendo su cabeza, mientras que la mujer graba y no para de preguntar por el paradero de su pequeña.
“¿Dónde está la bebé?”, cuestiona una y otra vez hasta que el papá termina rindiéndose y destapando que bajo esa manta se encuentra la pequeña, dormida entre los bazos de su padre.
La mujer, aunque conmovida, mantiene su postura y reclama el acuerdo previo que existió entre la pareja sobre que había llegado el momento en el que la niña abandonara la habitación de sus padres para descansar ahora en su cama.
"Dijimos que ella iba a dormir en su cama grande de niña, por eso la compramos", le recuerda al padre, quien se aferra aún más a su hija suplicando: "Una noche más, por favor. Ella está creciendo demasiado rápido”.
La mamá se queda sin argumentos ante el amor de padre, pero logra insistir: "Ella necesita irse a la cama". El hombre hace caso omiso y sugiera a su pareja: "Yo también, así que vete a dormir. La vas a despertar. Sólo una más, una (noche) más”.
Internautas reaccionan a la negativa de un papá a que su hija duerma sola
En los comentarios más de uno se sintió identificado en el proceso que viven los padres al dejar atrás el colecho prologado, mientras otros se desvivieron en halagos por ambos padres y la ternura con la que él se aferra a su hija dormida.
“Él es tan dulce con su niña"; "Yo con 33 casada y con hija todavía llego temprano a casa de mis papás a acostarme en medio de mis papás"; "Usted abrácela todo lo que quiera y pueda, que crecen muy rápido y no se detienen"; "Así debe ser dormir con mamá y papá... porque crecerá y habrá tiempo para que duerma en otro cuarto"; "Que hermoso, me dieron ganas de llorar y todo", son algunos de los comentarios.