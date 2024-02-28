Padres latinos muestran su frustración al no saber cómo forrar un cuaderno; tuvieron que buscar un tutorial

Video ¿Es correcto hacer la tarea de tus hijos? Mamás y papás abren debate en Internet

En varias provincias de Argentina, el ciclo escolar comenzó el pasado 26 de febrero, por lo que los padres de familia comenzaron a alistarse para tener en orden los útiles escolares de sus pequeños. Una pareja se hizo viral después de que mostraran en TikTok que no sabían cómo forrar un cuaderno y a continuación te contamos todo lo que ocurrió en el proceso. .

Pareja argentina se hace viral en TikTok por no saber cómo se forra un cuaderno Imagen TikTok @camilafortunatoph

Padres muestran en TikTok que no saben cómo forrar un cuaderno

El pasado fin de semana, Camila Fortunato compartió en TikTok la travesía que pasó junto a su pareja para forrar el cuaderno de su hija Malena, ya que le pidieron a la pequeña una libreta naranja.

Camila detalla que su pareja quedó de forrar el cuaderno, pero después de 3 intentos fallidos decidió sumarse a la tarea y ayudarlo, aunque estaba igual de perdida sobre cómo se arreglan los útiles escolares.

“La mochila de la nena está lista desde hace 10 días y dejamos para el último día, osea hoy domingo, forrar el cuaderno naranja. No existen cuadernos cuadriculados naranjas, ninguna marca lo tiene, entonces nos vimos en la obligación de forrarlo; no puede ser que sea tan difícil”, explica la mujer.



Tras quejarse del por qué deben forrar el cuaderno, se dan cuenta que solo les queda papel para una oportunidad más, por lo que el señor le quita lo que ya había hecho y busca un tutorial en su celular, ya que de fallar tendrá que salir a conseguir más papel naranja.

“Si no existe (el cuaderno naranja), ¿por qué no mandas un cuaderno violeta? ¿Por qué esa necesidad de hacerle un daño a la humanidad”, dice la mujer, a lo que su pareja añade: “Y a mi bolsillo”.



Después de que ambos vieran el video, finalmente pudieron forrar la libreta naranja, mostrando que el papel no se rompió, como ocurrió anteriormente, consiguiendo más de 3.4 millones de reproducciones en su video.

Pareja que no sabe cómo forrar un cuaderno causa polémica; internautas bromean con la situación

Como era de esperarse, el video causó polémica entre los internautas, ya que mientras algunos les pareció divertido, ya que han tenido que pasar por una situación similar, otros comenzaron a burlarse porque consideran que es algo que deberían saber.

“No sé de dónde serán, pero trabajo en una fábrica de cuadernos y sí hacemos cuadernos naranjas”, “Mi mamá me obligó a aprender cómo se forra un cuaderno cuando estaba en la primaria”, “‘¿En Argentina no usan ‘contact, un papel adhesivo para eso?”; “¿Cuántos años tienen? Creo que eso es básico”, “Agradezco a mis padres por haberme enseñado cosas tan básicas” y “Justo quiero poner un anuncio en mi barrio de que forro cuadernos”, fueron algunos de los mensajes.



Camila, quien es fotógrafa y directora creativa, ha evitado subir el rostro de su hija a TikTok (ya que su cuenta de Instagram la ocupa completamente para su trabajo), por ello no sabemos cómo le fue a su hija con el cuaderno naranja.