Eclipse Solar

NASA busca voluntarios para estudiar el eclipse solar 2024: así puedes participar en el proyecto

Todos los detalles para formar parte del proyecto Eclipse Soundscapes.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
El Cometa Diablo 'rozará' la Tierra muy pronto: es tres veces más grande que el Monte Everest

Este 2024, Norteamérica presenciará un importante evento astronómico: un eclipse total de Sol. En preparación para el suceso, la NASA abrió una convocatoria para que cualquiera ayude a estudiar el fenómeno.

NASA busca voluntarios para estudiar eclipse solar 2024

El próximo 8 de abril, un eclipse total de Sol oscurecerá el cielo de Norteamérica, desde México hasta Canadá.

Además de fascinar a más de una persona, la fecha traerá la oportunidad de examinar a mayor profundidad sucesos relacionados con el movimiento de los astros. Para lograrlo, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) convoca la ayuda de toda la ciudadanía.

Eclipse Soundscapes es una iniciativa de la agencia estadounidense que busca estudiar los impactos de los eclipses afectan la vida en la Tierra. En específico, a la vida silvestre.

Eclipse total de Sol.
Eclipse total de Sol.
Imagen Getty Images

El proyecto invita a cualquier persona a documentar “observaciones multisensoriales y audios” el día del eclipse solar.

El objetivo es “recopilar una cantidad sin precedentes de datos de paisajes sonoros” y analizarlos para “avanzar en la ecología del paisaje sonoro y la exploración científica”.

Si bien el Eclipse Soundscapes tiene mayor énfasis en la información de sonido, también aceptará observaciones de vista, tacto y cualquier otro sentido.


Eclipse Soundscapes busca replicar un estudio que William M. Wheeler llevó a cabo en 1935, cuando pidió al público en general que reportaran cambios en el comportamiento animal y sonidos del ambiente durante el eclipse del 31 de agosto de ese año. Dicho experimento contó con 498 entradas, pero la NASA espera recopilar muchas más.

¿Cómo participar en el proyecto de la NASA Eclipse Soundscapes?

El programa contará con cinco tipos de voluntarios, clasificados según sus conocimientos, edad o preparación. Los roles son: Aprendiz, Observador, Recolector de Datos, Analista de Datos y Facilitador.

Así se puede participar en el proyecto Eclipse Soundscapes de la NASA.
Así se puede participar en el proyecto Eclipse Soundscapes de la NASA.
Imagen Getty Images


En todos los casos, se recomienda tomar el curso gratuito y en línea de Aprendiz, disponible en la página web de Eclipse Soundscapes.

Para ser Observador, solo se requiere haber hecho el mencionado curso y entregar las observaciones a través de un formulario en línea.

A los Recolectores de Datos se les pide grabar paisajes sonoros, ya sea con sus propios medios (se deben cumplir ciertos requisitos) o con un kit gratuito entregado por Eclipse Soundscapes. Deben tener más de 13 años para recopilar y enviar sus propios datos y más de 18 para poder solicitar un kit gratuito.

Para ser Analista de Datos, el proyecto ofrecerá un curso gratuito y en línea, pero, de momento, no se encuentra disponible.

El rol de Facilitador solo estará disponible para “líderes de comunidades” como maestros, bibliotecarios, científicos, personal de parques, etc.

¿Te gustaría formar parte de este proyecto de la NASA durante el eclipse solar del próximo 8 de abril?

