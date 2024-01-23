NASA

NASA revela la verdad detrás del ‘monstruo verde’ que encontró en nuestra galaxia: ¿qué es?

La NASA resuelve un misterio son respecto a la supernova más joven de nuestra galaxia.

Por:
Ericka Chavez.
En el espacio exterior hay un ‘monstruo verde’. Pero no hay de qué preocuparse, pues la NASA ya resolvió qué es esa mancha en Casiopea A.

NASA descubrió un ‘monstruo verde’ en el espacio en 2023

El telescopio espacial James Webb apenas lleva poco más de dos años en el espacio exterior y ya nos ha mostrado algunas de las maravillas de nuestro mundo.


En abril de 2023, por ejemplo, la NASA divulgó una imagen de Casiopea A captada por dicho instrumento.

También llamada Cas A, se trata del remanente de una explosión estelar (supernova) ocurrida hace 340 años desde la perspectiva de la Tierra, se encuentra a 11 mil años luz de distancia en la constelación de Casiopea y tiene una extensión de alrededor de 10 años luz, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

El hecho de que es el remanente de una supernova más joven conocido en nuestra galaxia presenta una oportunidad única para que los astrónomos lo estudien y aprendan más sobre cómo ocurren.

En esa foto de Cas A se alcanzó a distinguir algo peculiar: una mancha verde que a simple vista no se podía entender.

Tanto por la falta de datos que explicaran de qué se trataba, como por su parecido con el lado izquierdo del Fenway Park ubicado en Massachusetts, se le denominó ‘monstruo verde’.

NASA explica qué es el ‘monstruo verde’ de Casiopea A

Para resolver el misterio de la mancha en el espacio, astrónomos de la NASA se ayudaron de información del observatorio de rayos X Chandra y el telescopio espacial James Webb.

“El ‘monstruo verde’ fue creado por una onda expansiva de la estrella que explotó chocando contra el material que lo rodeaba”, reveló la agencia espacial en un comunicado a principios de enero.
Casiopea A, el remanante más joven de una supernova en nuestra galaxia
Casiopea A, el remanante más joven de una supernova en nuestra galaxia
Imagen NASA


Lo cierto es que esta conclusión no hace más que reforzar las primeras teorías que los científicos plantearon sobre la mancha verde.

“Ya sospechábamos que el ‘monstruo verde’ fue creado por una onda expansiva de la estrella que explotó golpeando el material que la rodeaba. Chandra nos ayudó a cerrar el caso”, comentó Jacco Vink, encargado del trabajo del Observatorio e investigador de la Universidad de Amsterdam, en un comunicado de prensa.


Si bien este ‘monstruo’ solo se “está colando” en la foto de Casiopea A, puede esconder algo más interesante.

De acuerdo con la NASA, detrás del ‘mosntruo’ podría haber ‘escombros prístinos’ (material de la supernova no afectado por las ondas de choque de la explosión), que arrojarían aún más información sobre los restos de la estrella que explotó.

Ilse De Looze, investigadora del James Webb ubicada en en la Universidad de Gante dijo que estudiar lo hay detrás del ‘monstruo verde’ “es como si nos entregaran un rompecabezas en 3D completo y pudiéramos sacar las piezas para ver qué hay dentro”.

¿Alguna vez habías oído hablar del ‘monstruo verde’ de la supernova más joven de la galaxia?


