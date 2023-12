Mujer acaba la preparatoria a los 50 años y sus hijos no van a su graduación: “Tuvieron algo más importante”

Una mujer de 50 años se viralizó tras mostrar en TikTok que ninguno de sus hijos estuvo con ella en su graduación de la preparatoria. La publicación, que alcanzó a millones de internautas, generó un acalorado debate sobre el rol de los padres e hijos, así como un sinfín de teorías sobre quién actuó ‘erróneamente’ en este caso.

Mujer termina la preparatoria a sus 50 años y se queja que ninguno de sus hijos estuvo en su graduación

Lucy Silva es una mujer residente de Colima, México, que usa sus redes sociales para compartir detalles de su día a día. A mediados de diciembre, colgó en su perfil de TikTok un video de su graduación de preparatoria (que concluyó en su quinta década de vida). Sin embargo, este no era nada festivo. Por el contrario, se quejaba de un detalle que amargó el día:

“Y pensar que estuve en todas las graduaciones de mis hijos. En todas. Y hoy, que yo termino la preparatoria, ninguno pudo venir, todos tuvieron algo más importante que hacer”, comentó en el clip de apenas 15 segundos, en el que se le puede ver en un auditorio portando toga y birrete.



El video se viralizó en la red social, alcanzando 2.3 millones de reproducciones.

La publicación, además, desató la indignación de miles de usuarios de TikTok, quienes expresaron en la sección de comentarios sus opiniones al respecto.

“Diría mi ‘abue’: ‘Una madre para mil hijos, pero no hay hijos para una madre’”, “Cuando te pidan que les cuides a los nietos, diles que tienes cosas más importantes”, “No les dejes nada, ni la herencia ni nada. Vende todo, viaja y disfruta en vida la herencia”, “Tal vez no sea obligación de los hijos estar, pero qué mal que no hayan acompañado a su mamá en una meta tan importante”, “Si fuera mi madre, estaría ahí gritándole (apoyándola)”, “No siempre fallan los padres. Hay hijos que, por más que hagas por ellos, no saben agradecer”, “Así es la vida de una madre, das la vida para después estar sola”, “El desear compartir un logro de vida con nuestros hijos no es cobrar lo que les dimos”, “Merecías que tus hijos te acompañaran. Es verdad, no te deben nada, pero existen el amor y el afecto a los padres”, “¡Me rompió el corazón! Nuestras mamis son prioridad para los hijos, así como los hijos lo hemos sido para ellas”, escribieron quienes vieron una falla en la actitud de los hijos de Lucy Silva.



No obstante, también hubo quienes señalaron que este comportamiento debió ser una respuesta a su papel como madre:

“Pues los criaste mal”, “Era tu responsabilidad estar, pero no es obligación de ellos estar”, “Cría cuervos…”, “Seguro fue tan ‘buena’ que por eso no fueron”, “Si damos tiempo con amor a los hijos, ellos corresponden igual. Usted no lo hizo”.

Mujer defiende a sus hijos por no asistir a su graduación de preparatoria

Tras la gran polémica que generó el video en su ceremonia de fin de curso, Lucy Silva hizo frente a los comentarios negativos y respaldó a sus hijos de las múltiples críticas de internautas.

En diferentes videos de TikTok aseguró que no publicó el que se hizo viral con la intención de quejarse de sus descendientes, sino que simplemente “me desahogué en un momento de soledad”.



Asimismo, ha asegurado que no considera que sus hijos sean “malos” o “malagradecidos”, simplemente no pudieron estar a su lado en un día tan importante para ella: “Así pasa a veces, son circunstancias y eso no los hace malos”.

En ese sentido, reiteró que, aunque se sintió “sola” en ese momento, también estaba “contenta” y “orgullosa” de sus logros más allá de la maternidad.

De igual manera, Lucy se defendió de quienes alegaron que debió haber sido una mala madre para que sus hijos no estuvieran a su lado en su graduación: “¡Ay, caray, qué fácil es juzgar mi maternidad! Lo hayas hecho bien o lo hayas hecho mal, de pronto hay prioridades y los hijos de pronto cambian de prioridades. Eso es todo”.