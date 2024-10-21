Andrew Garfield le contó a Elmo que su mamá murió y su plática hizo llorar al Internet

Elmo es uno de los personajes más queridos de 'Plaza Sésamo' y ha tenido numerosas interacciones con personas famosas. Recientemente, el alegre personaje compartió un momento especial con Andrew Garfield, en el que explicó a los niños qué es un duelo y logró conmover a los adultos con sus palabras.

Elmo y Andrew Garfield enseñan a los niños a enfrentar el duelo con amor

PUBLICIDAD

El pasado 18 de octubre, en las redes sociales de 'Plaza Sésamo' se publicó un video donde Elmo le pregunta al actor de 'Spider-Man' cómo se sentía. Garfield, con amabilidad, respondió que estaba pensando en su madre, a quien extrañaba mucho desde su fallecimiento años atrás.

Elmo le ofreció sus condolencias, y Garfield explicó que está bien extrañar a alguien, ya que la tristeza que siente es como un “regalo”, pues refleja el amor que sintió por esa persona que ya no está.

"Cuando extraño a mi mamá recuerdo todos los abrazos que recibí de ella, su risa y me hace sentir cercano a ella en una forma extraña, así que estoy feliz de tener todos los recuerdos de mi mamá y la alegría que me dio, también a mi hermano, mi papá y a cualquiera que la yaha conocido. Ella me hizo muy feliz, así que puedo celebrarla y la puedo extrañar al mismo tiempo", fue parte del discurso del actor.



Con su característica dulzura, la marioneta roja trató de consolar a Andrew y le dio un abrazo para hacerlo sentir mejor . Al final, ambos animaron a los espectadores a expresar sus sentimientos y celebrar a sus seres queridos fallecidos.



Esta interacción buscó acercar a los más pequeños a un tema complejo, mostrándoles que no deben reprimir sus emociones al perder a alguien importante, pues la conversación se enfoca en la importancia de compartir lo que se siente con amigos o familiares y encontrar maneras saludables de honrar a quienes se han ido.

Así reaccionaron los internautas adultos al conmoverdor video de Elmo y Andrew Garfield

No obstante, las palabras de Andrew y el consuelo de Elmo hicieron que las personas adultas que se encontraron en el video confesaran que el diálogo los conmovió hasta las lágrimas.

"Uno pensando que se iba a reír por Elmo y terminé llorando en mi almuerzo", "Ay, neta? Apenas es la 1pm y ya chillé", "Dioses benditos que lloradera me acabo de dar comiendo", "Terminé en lágrimas y no lo vi venir"", "Yo no quería llorar tan temprano", "Me llegó fuerte al corazón", ""A Elmo le encantaría escuchar", lágrimas instantáneas" y "Qué manera tan linda de hablar sobre un tema tan difícil, sí lloré", fueron algunos comentarios al respecto.

Imagen Sesame Workshop