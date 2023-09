Mujer le pidió dinero para gasolina a su hijo de 22 años: él se enojó y ella rompió en llanto

La maternidad es una experiencia única, y para muchas madres, sus hijos son la razón de ser. Con esfuerzo y dedicación, buscan brindarles todo lo necesario para su bienestar y crecimiento; sin embargo, en ocasiones, la relación entre padres e hijos se torna compleja cuando llega el momento de las responsabilidades financieras.

Este es el dilema que enfrenta la usuaria @mariposaazul1983, una madre que compartió su historia en TikTok y abrió un debate sobre cuánto es justo pedir a un hijo adulto.

Mujer abre debate sobre la maternidad por pedirle dinero a su hijo adulto

Esta mujer, madre desde los 17 años, decidió compartir su experiencia y su preocupación a través de un emotivo video en TikTok. En él, entre lágrimas, relató su situación actual con su hijo de 22 años.

Ella es quien lo lleva al trabajo en su automóvil, y en un intento por aliviar los gastos de gasolina, le pidió a su hijo una contribución económica, a lo que él se negó rotundamente.

La madre, visiblemente afectada, expresó sus emociones y dilemas: "Tengo un hijo de 22 años. Lo tuve a los 17. Cometí muchos errores como una madre adolescente; le pido para la gasolina, él reniega y me lo da. ¿Está mal que le pida para la gasolina? Yo lo llevo y lo traigo del trabajo; él no quiere aprender a manejar, no quiere hacer nada".

La mujer también mencionó que intentó dialogar con su hijo para explorar otras opciones de transporte al trabajo, lo que resultó en una fuerte discusión entre ambos.

"Quise hablar con él para que se comprara un patín eléctrico para que se vaya a trabajar y se molestó, discutimos. Lo volví a ver más relajado y me dijo que no tenía dinero para darme", agregó.



La angustia de esta mujer se refleja en su rostro y en sus palabras mientras cuestiona a sus seguidores, especialmente a otros padres, en busca de consejos y opiniones ante esta difícil situación.

"Me dio ciertos dólares y me dijo 'ten, para que no chilles'. ¿Le pesa tanto? No pretendo que me llene el tanque del año, pero me hizo sentir mal y él dice que yo no le caigo bien. He intentado ser lo mejor que puedo como madre. Quiero saber cómo son sus hijos con ustedes", concluyó.