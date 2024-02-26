Mamá se lanza contra desayunos muy elaborados de madres estadounidenses: "Deberían enseñarles a usar una chancla"

Una usuaria de TikTok llamada Olivia, se volvió viral al quejarse sobre cómo se hacen los desayunos ahora, no como los hacían antes las mamás, señalando además a los culpables de que esto suceda.

Según la internauta, antes había sólo un tipo de desayuno y los hijos debían comerlo sí o sí, pero ahora exigen variedad y belleza en él.

¿Cómo es el video que se hizo viral sobre la mujer que se queja de los desayunos de ahora?

En el video de la cuenta @olivia_sinhache, la mujer se encuentra preparando un desayuno ejemplar y al mismo tiempo se queja de lo mismo, lo cual, además de sus argumentos, da señales de que se subió en tono de broma.

Olivia hizo énfasis en cómo hacían el desayuno las mamás de antes y se hacían respetar por los hijos.

"Cuando yo era pequeña, en mi casa desayunábamos todos los días lo mismo. Nadie se levantaba y decía: 'Mamá, ¿qué hay de desayunar?', porque eso no era un hotel. Leche con pan, todos los días de nuestro señor y eso nos daba las fuerzas suficientes para ir a la escuela y estudiar la tabla del 7, los ríos, los cabos, los golfos, las montañas y para aguantar las vareadas del profesor", expresó la madre de familia mientras preparaba un jugo de naranja.



La española asegura que las cosas han cambiado y ahora los chicos se han vuelto más exigentes, culpando a las redes sociales, las películas y las madres norteamericanas de que esto sucediera, aunque también los hábitos alimenticios y conocimientos sobre nutrición han cambiado a través del tiempo.

"Pero ahora hay que ponerles de todo, que el desayuno es la comida más importante del día y como estos chavales están criados delante de una pantalla quieren lo mismo que ven en las películas o en redes sociales. Digo yo, ¿a qué hora se levantarán las madres norteamericanas para tener a las 8 de la mañana una mesa puesta como si fuera el buffet libre de un hotel de Benidorm?", cuestionó, mientras preparaba pan tostado, quitando las orillas del borde.



Además, señala que el esfuerzo se hace para nada, pues asegura que todos los miembros de la familia pasan corriendo por la cocina, pues siempre tienen prisa en la actualidad.

"Alguien debería enseñarle a esas madres norteamericanas a usar una chancla. Por culpa de estas películas es que estamos como estamos", aconsejó.



Olivia no entiende tampoco por qué ahora en los supermercados hay un pasillo entero de pan: "¿pero cuántas clases de pan puede haber? El pan es pan", menciona mientras parte unas rebanadas de pan rústico.

Al final, se le ve colocando encima del pan tostado jitomate, aguacate y un huevo estrellado, diciendo que ahora tiene incluso que "montar el plato".

"Y ahora los desayunos no sólo tienen que ser variados, tienen que ser bonitos. Mi madre nos echaba de comer, pero ahora yo tengo que emplatar", manifestó.



La mujer concluye diciendo que lo único que no ha cambiado sobre los desayunos es que las mamás terminan siempre comiéndose las sobras, como en este caso ella las orillas del pan.

¿Qué opinan los internautas del video de la mujer que se queja de cómo se hacen ahora los desayunos?

Muchos de los usuarios de TikTok que vieron el video se identificaron con la madre de familia y algunos otros compartieron sus hábitos en el desayuno.

"Aquí en México si no comes un desayuno completo, no te dejan salir de casa", "Es humor, está comentando algo que le pareció curioso, a mí me da risa", "No sé, yo como una vez al día", "Yo no desayuno", "En mi casa es frijoles con huevo", "En mis tiempos, bastaba con la mirada de mi mamá para silenciar quejas", "Los niños son demasiado en estas épocas", "Me encanta, señora", "Yo siempre con mis abuelos como leche con pan", "De mamá siempre nos tocan las sobras", "Qué verdades más grandes", escribieron algunos.



El clip tiene al momento 1.3 millones de reproducciones, más de 120 mil 'likes' y casi 200 mil comentarios.