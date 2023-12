Abuelito en asilo suplica a sus hijos que lo visiten en Navidad y hace llorar a todos: “No fui mal padre”

Víctor Domínguez, un abuelito originario de Choluteca, Honduras, suplicó desde el asilo donde ahora habita que, como deseo de Navidad, sus hijos lo visiten. La emotiva historia se volvió viral.

Abuelito suplica a sus hijos que lo visiten en asilo

Desde el asilo, en el hospital de San Felipe en Honduras, don Víctor pidió ayuda a través de un programa de televisión para que su historia llegará tan lejos que sus hijos pudieran verla.

El hombre de la tercera edad no recuerda cómo fue que del asilo Ceder pasó al de San Felipe desde abril pasado, y lo único que desea es reencontrarse con sus seis hijos.

“Yo quiero que ellos vengan, yo quisiera estar nuevamente con ellos, reunidos. Yo nunca fui mal padre para ellos, por eso les pido que pueda estar junto con ellos. Siempre pidiéndole a Dios que me dé larga vida”, dijo a la reportera del medio local ‘HCHNoticias’.



En la grabación, don Víctor recordó su pasado como locutor de radio y cómo una enfermedad le truncó su carrera.



Ahora, el abuelito hace un llamado desde el amor a sus hijos para que lo visiten, evocando al tiempo que pasaron en familia junto a la mamá de sus hijos.

El hombre, sin dar más detalles sobre su familia, manifestó no reconocer le momento en el que su núcleo se separó.

“Cuando estuve con mi esposa vivíamos todos reunidos, yo siempre me ponía a jugar con ellos, pero llegó un momento que no sé qué pasó”, dijo.



Don Víctor no pudo contener el llanto frente a la cámara a través de la que pidió a sus hijos reunirse de nuevo.

Internautas reaccionan a súplicas de abuelito por ver a sus hijos

El llamado de don Víctor a sus hijos conmovió a los usuarios de redes sociales, donde el video se hizo viral generando una ola de comentarios en los que algunos se sintieron identificados y otros urgieron a las familias a no desatender a los adultos mayores.

"Los hijos, no todos, pero los hijos son un cuchillo para los padres ya cuando están grandes; cuando están viejos ya no los quieren solo quieren los bienes que han obtenido, es triste pero es la verdad y uno viejo para que lo quieren pues lo toman como una carga”; "Son ingratos algunos hijos malagradecidos las navidades son para compartir con la familia en armonía visitar, valorar madres, padres, hermanos no tirarlos en un asilo, cría cuervos y te sacaran los ojos”, son algunos de los comentarios.