Madre esperaba a su hija en el aeropuerto, pero ella la abandonó: "Se fue con sus amigas"

Video Mujer olvida a su mamá en el aeropuerto por irse con sus amigas

Muchos padres utilizan TikTok para expresar sus preocupaciones sobre el comportamiento de sus hijos. Un ejemplo es el caso de una mexicana que contó que logró terminar la preparatoria a los 50 años, pero sus hijos no la acompañaron a la ceremonia de graduación.

Otro caso que está conmoviendo y haciendo enojar a los internautas es el relato de una mujer mayor, quien fue olvidada por su hija.

PUBLICIDAD

Mujer es olvidada en el aeropuerto por su hija: narra qué pasó en TikTok

Se trata de la usuaria @mammaproblemas, quien a principios de abril compartió un video donde relató su experiencia más reciente. Según el contenido, ella llegó al Aeropuerto de Utah, Estados Unidos, con la ilusión de reunirse con su hija, pero al llegar, no encontró a nadie esperándola, ya que aparentemente su hija se olvidó por completo de recogerla. La mujer describió cómo su familiar salió a cenar con sus amigas y la dejó atrás, sin considerar la razón de su visita.

"Mi hija me dejó olvidada en el aeropuerto aquí en Utah, se le olvidó que yo venía a visitarla. Se fue con sus amigas a cenar y a mi me dejó aquí. Iba a agarrar un Uber, pero me da miedo, prefiero llegar a estar hora, ya tarde. Me iba a rentar un cuarto de Airbnb porque no quiero pelear con mi hija", fue lo que comentó con lágrimas en los ojos.



Por otra parte, afirmó que contrario a lo que hizo su hija, ella nunca la olvidó en algún lugar desconocido.

"A mi nunca se me olvidó ella en alguna parte. Los hijos se olvidan bien fácil de las madres, y a mi no se me olvidaba a ella. Nunca se me olvidó. Me da tristeza porque no creía que me fuera a pasar a mi, menos de ella".



El TikTok se hizo tan viral que consiguió millones de vistas en cuestión de horas. En los comentarios, inmediatamente las personas trataron de consolar a la madre y criticaron a la hija por abandonar a su mamá en un momento importante.

Unos criticaron a la joven por olvidar a su mamá y otros sospecharon que la historia era falsa

"Nunca debemos de depender de nadie! Ni de los hijos", "Qué poca abuela de la hija, usted se merece algo mejor", "Pobre señora, se nota que su hija es egoísta", "No puedo entender que la hayan olvidado. Yo cuento los minutos cuando voy a ver a mis papás", "Mi reina hermosa regrese a su casita. Los hijos son ingratos", "No hay escusa en su madre lo primero" o "Me quedo con la boca abierta, como es posible este suceso, es de no creerse", fueron algunos de ellos.



Hubo usuarios que creyeron que la historia no era del todo cierta, porque la mujer terminó borrando el video original de su cuenta y además, al entrar a su perfil, se dieron cuenta de que era una creadora de contenido, por lo cual pensaron que quizá "inventó" la historia para generar vistas, "me gusta" y más suscriptores en TikTok.

"Algo no cuadra", "¿Ya vieron que borró los videos? así no le creo","Siento que solo dijo eso para hacerse viral, fingir que uno llora es fácil cuando se trata de redes sociales", "Hay que saber la otra versión....muchas veces cosechas lo que siembras", "¿Por qué tengo la impresión de que ella miente" y "No sé es de dudar del video, yo no expondría así a mi hija", resultaron ser otros.



¿Tú qué piensas sobre este caso? Dinos en los comentarios.