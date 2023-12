¿Cómo reaccionó el novio? Mujer se arrepiente de casarse en plena ceremonia

Casarse es una de las decisiones más importantes que puede tomar un adulto y que lleva meses su organización, cuyo objetivo principal es unir a dos personas que se aman de manera legal para comenzar una nueva etapa juntos.

En redes sociales suelen compartir los mejores momentos de una boda, pero también aquellos momentos en los que algunos de los novios se arrepiente, tal como ocurrió en en un clip que se hizo viral, cuando una novia se arrepiente y dice no frente a todos sus invitados.

Mujer se arrepiente de casarse y deja al novio en shock

En X (anteriormente llamada Twitter) circula un video en el que un pareja está frente al juez, mientras al fondo se pueden ver a los invitados sentados en sus respectivas mesas.

La novia en todo momento luce muy seria, cuando se supone que es uno de los días más felices de su vida, y en todo momento voltea a ver a la cámara.

Al preguntarles si desean casarse, el hombre responde de inmediato que sí, mientras que al cuestinarle lo mismo a la mujer, sonríe de manera incómoda y la juez hace un poco de tiempo, hablando del gran compromiso que significa esa unión, pero segundos después la novia dice las palabras que probablemente nadie quiera oír en el altar.

“No acepto”, dice la mujer, dejando atónito a su pareja, quien le pide una explicación.

Novia no acepta casarse en plena ceremonia y esto fue lo que ocurrió después

El usuario de x @alvarito8tweet compartió el video de lo que ocurrió después de que ella dijera que no quería casarse, ya que la juez les dio un tiempo para que hablaran y pudieran llegar a un acuerdo.

“Desde que fijamos la fecha hemos tenido bastantes problemas. No quiero condenar a mi familia a que me pueda pasar algo por estar a su lado”, expresó frente a todos.



Al final, Celia, como le dice el camarógrafo, deja la fiesta en un vehículo,mitas la jueza continúa hablando y nadie sabe qué hacer, mientras tanto el equipo de video sigue grabando.

“Lo siento mucho, ella venía decidida a casarse (...) estaba algo triste porque mi abuela y mis hermanos no iban a poder asistir a la fiesta”, dice una de las damas de honor.



Aunque el novio asegura estar muy enamorado de ella y que le sorprende su decisión, los usuarios de X apoyaron la decisión de la mujer, ya que muchos pensaron que el señor no se ve buena persona.

“Ojalá no le pase nada a la mujer, qué valiente”, “se ve que le tiene pavor al tipo”, “Qué bueno que dijo que no y en presencia de mucha gente, la cual fue testigo de su declaración”, “Bien por ella”, “Ella refleja un temor bárbaro y lo expresa al decir que no quiere violencia para ella ni su familia” y “Para ser honesto, parece que el hombre tampoco quiere casarse”, fueron algunos de los textos.



