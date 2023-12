Las venganzas más extremas de 2023: Arruinaron una boda, quemaron un coche y hasta demolieron una casa

Este 2024 muchos videos de historias de venganza se viralizaron en redes sociales, sobre todo en TikTok, desde donde se vieron las más extremas reacciones de varios usuarios ante un desaolojo, una infidelidad y otras situaciones.

A continuación te hacemos un recuento de los casos más virales, extremos e insólitos:

1. Demolió su casa para no dejársela a su exsuegro

Yumiko Ramírez es una mujer peruana que se volvió viral en redes sociales en septiembre, debido a que, después de recibir una orden de desalojo de su propio exsuegro, de la vivienda que habitaba con sus hijos y donde también tenía el negocio del que sacaba los ingresos para mantenerlos, decidió demolerlo todo e irse, pues la mujer argumentó que, si bien el terreno en el que se edificó su casa le pertenece legalmente al padre de su expareja, la casa la construyó ella misma con sus ahorros a lo largo de los años.

"Yo lo he hecho, a mí me ha costado, me he privado de muchas cosas para tenerlo. Ahí está su terreno. Ellos no tienen cariño por mis hijos y nunca lo han tenido", expresó la señora.



En entrevista para un medio local, Yumiko declaró que el papá de sus hijos se fue de la casa con otra mujer casada que tenía 2 hijos y actualmente tienen otros 2 hijos más juntos, por lo que él no se hacía cargo de los 4 hijos que tenía con ella, a pesar de haberlo demandado ya pensión alimenticia.

Una de las versiones que circuló en Internet fue que su exsuegro, sin compasión por sus 4 nietos, decidió echarla de su propia casa y negocio para que su hijo fuera a vivir allá con su nueva mujer y sus otros hijos.

Cargando Video... La mujer que destruyó su casa con tal de no dejársela a su suegro que la desalojó: "A mí me ha costado"

2. Quemó el coche de su esposo por haberle sido infiel con su papá

Camila Oliveria es una mujer originaria de Brasil que creyó tener un matrimonio feliz con su esposo Juninho, hasta que decidió examinar el celular de su papá y se enteró que mantenía una relación amorosa con su pareja.

Así lo dio a conocer en un grupo vecinal de WhatsApp, donde Camila hizo diversas publicaciones de las evidencias que encontró en el teléfono. Además, optó por subir todo lo ocurrido a su cuenta de Facebook, donde inmediatamente se hizo viral de manera local hasta escalar de manera internacional.

El último acto de Camila fue prenderle fuego al auto de Juninho. El padre de la joven, furioso por haber sido exhibido, intentó pelear, hasta que los vecinos y la policía intervinieron.

En X (antes Twitter), un usuario creó un hilo con el "chismecito" y hasta las evidencias de los encuentros entre ambos hombres.

3. Arruinó su boda mostrando a todos la infidelidad de su esposa con su concuño

El novio esperó hasta el día de su boda para exponer frente a todos el video que tenía como prueba de la infidelidad de su prometida con el esposo de su hermana. La incómoda escena se hizo viral en TikTok.

Bajo la mirada de decenas de invitados, se esperaba que se reprodujera un emotivo video con las escenas más románticas de los mejores momentos en la relación de los futuros esposos. Sin embargo, lo que proyectaron fue un video de la novia en pleno acto con su cuñado.

De acuerdo con reportes de medios como 'Clarín', el novio habría obtenido la comprometedora grabación de las cámaras de seguridad de la casa que comprarían para formar una familia y que se convirtió en la guarida de la novia para tener sus 'encuentros' con el cuñado, quien además estaba esperando un hijo con su pareja.



A pesar de ser un video originario de China del 2019, volvió a tomar relevancia este año.

4. Se robó al perro de su pareja al enterarse de su infidelidad

Una joven narró en un video de TikTok que su expareja le había cancelado una salida una noche antes de que ella fuera a casa de él para cuidarle a su perrito, porque se iría de viaje.

Instalada en la casa descubrió dos copas, una con labial. Cuando fue a la basura en busca de la botella de vino, lo que encontró fue su propia fotografía.

Siguiendo los consejos de los usuarios, como venganza, se llevó al perro de su ex y lo publicó en redes.

5. Vendió la ropa de su exesposa en $20 pesos, por haberlo dejado por su hermano

El usuario de TikTok Máximo JJ (@maximojj) se hizo viral desde principios de octubre de este año al exponer lo que hizo con la ropa de su esposa, quien lo dejó por su propio hermano.

El hombre, originario de Puebla, fue ayudado por su hermano menor para llevar todas las prendas de la susodicha en la cajuela de su automóvil y venderlas en una avenida transitada exponiéndola, colgando un cartel que decía: "Mi vieja me dejó por otro. Vendo toda su ropa por $20 pesos la pieza".

Máximo y su hermano contaron su triste historia a todos los que se acercaban. Tenía 24 años de matrimonio con su esposa, hijos y nietos, a quienes no le importó dejar para irse con su hermano mayor, quien también tenía un hogar y una familia, llevaba 28 años de matrimonio, tenía 2 hijos y hasta nietos.

Al final, Máximo y su hermano recaudaron $1,640 pesos ($91 dólares aproximadamente), mismos que invirtieron en comprar pizzas y regalar a la gente de escasos recursos o aquellos que se acercaban a pedirles un cacho en la calle".

6. Arruinó 'sin querer' el auto de una clienta grosera

El usuario de Reddit 'Hydraosamahasrisen', quien trabaja en un supermercado, contó su historia con el tema de 'Lo peor que he hecho en el trabajo'. Comenzó contando que uno de sus compañeros es sordo del oído izquierdo.

En una ocasión, una clienta le estaba hablando de ese lado, pero, como no la escuchó, empezó gritarle groserías (al punto tal de llamarlo ‘retardado’) y, eventualmente, pidió ayuda al usuario de Reddit. Compró "10 malditas bolsas de 20 libras (9 kilos) de hielo", que quería que llevaran a su carro.

"Se sentó con su trasero de ballena en el asiento del piloto mientras yo las ponía en su cajuela. Nosotros llevamos 'cutters' con nosotros en el trabajo, así que decidí usar el mío para abrir todas las bolsas, para que, cuando ella quisiera sacarlas, el hielo se quedara ahí. Horas después regresó a la tienda hecha una fiera. Al parecer, tardó un poco en llegar a su casa (vivo en Las Vegas, así que hace mucho calor) y el hielo se derritió, mojó algún cable abierto de su carro y arrruinó todo el sistema eléctrico".



Si bien, la mujer hizo todo un escándalo recriminando a los empleados de la tienda, el gerente del lugar le informó que no se podía hacer nada al respecto, ya que el incidente no sucedió dentro del supermercado.

7. Exhibió la infidelidad de su novio durante su último viaje juntos

De acuerdo con su publicación viral, una mujer de Estados Unidos se enteró del engaño de su pareja un día antes de que emprendieran un viaje juntos de varias semanas por Europa. Negada a perder tiempo y dinero, decidió viajar con él, sin decirle una sola palabra de lo que ya sabía.

Durante el viaje, él posó feliz para la cámara de ella, quien en cada imagen colocó un post-it narrando el engaño del susodicho.

"Mi novio y yo hemos estado saliendo por un año y medio. Hace 6 meses me dijo que me amaba, nos mudamos juntos y planeamos nuestro futuro. Él hizo todas las pequeñas cosas para hacerme amada y apreciada. Pero frecuentemente hacía viajes con su amigo para tener relaciones con otra chica a mis espaldas. Actuó como si me amara y le importara cuando en realidad estaba jugando conmigo. No sabe que yo sé que me engañó. Así que después de este viaje romperé con él", anotó.



Las fotos fueron recopiladas en un video que le envió a su ex junto a un mensaje de rompimiento, lo cual se hizo viral. Ella contó que él se disculpó, aunque seguro aún no se enteraba del impacto que causó la publicación en redes sociales.

8. Vendió la consola de videojuegos de su ex tras enterarse de la infidelidad

Una mujer que descubrió la infidelidad de su ex puso a la venta su consola de videojuegos a través de redes sociales, pidiendo lo que le quisieran dar, el único requisito era que estuviera cerca de su casa.

“Para los que preguntan, ya la vendí, tapó el nombre porque sé que el pend** infiel estupi** ya vio la publicación tanto que ya me la está haciendo de a pe*o. Sé que estás viendo, así que para la otra que vayas a intentar meterte conmigo piénsalo mejor”, advirtió.

9. Tiró la ropa de su novio por la ventana

Una mujer neoyorkina se encontraba en su departamento descansando y de pronto, comenzó a escuchar ruidos fuertes en uno de los pisos superiores. Al asomarse por la ventana para ver qué pasaba, descubrió que su vecina estaba tirando la ropa de su pareja por la ventana.

Al parecer ambos habían discutido y en su furia, la mujer literalmente "echó a la calle a su novio", pues todas sus pertenencias estaban esparcidas en la acera y en los árboles cercanos. La autora del material reveló con una imagen panorámica que había mucha gente en la calle viendo lo que estaba pasando confundida y también al afectado hablando con dos policías.

Si bien no se sabe por qué comenzó a tirar objetos de su novio a la calle, se especuló que podría haber sido por una infidelidad, ya que tanto el título del clip, como el actuar de la mujer lo sugirió: "Estoy bastante segura de que lo aceptará de nuevo".