Novia se niega a casarse en pleno altar y exhibe al novio por dejarla endeudada con la boda: invitados hacen coperacha

En pleno altar, una novia se negó a casarse exhibiendo frente a todos los malos tratos de su suegro, a ella y a sus hijos.

La historia se hizo viral porque también se descubrió que el novio la había dejado endeudada con los gastos de la boda y los invitados sorprendieron al hacer la 'coperacha' para cubrir el monto.

Novia dice “no” me caso en pleno altar y se hace viral

En otra más de las historias virales en redes sociales está la de una mujer, originaria de Colombia, quien responde que no acepta casarse con su entonces prometido justo en el momento en el que la juez está a nada de dar por terminada la boda civil.

A través de Twitter corrió como pólvora el video en el que la novia expone las razones para no unirse en matrimonio con el hombre que esperaba una respuesta a su lado, pues asegura que momentos antes de la boda, su ahora exsuegro supuestamente tuvo malos tratos con sus hijos.

“No sé, porque hubo inconvenientes precisamente hoy. El papá no está de acuerdo con esto. Santiago me mintió. Me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la había pagado el papá. Él se deja mandar por el papá, así no me caso. ¡Cómo trató a mis hijas cuando llegué! Primero mis hijos, ¡te lo dije! Vine porque me encontré con esto hasta ahora aquí. Si lo sé, no vengo”, dijo la novia.



La expresión del novio no decía mucho, pues se mantuvo serio, sereno, como si la decisión de la novia no le sorprendiera, pero eso sí, no dejó pasar el tiempo y le quitó el anillo de compromiso a su novia.

Además de la incredulidad de la juez ante lo que estaba presenciando, se escucharon expresiones de sorpresa entre los invitados y aplausos de un hombre en señal de celebración.

“¡Listo! ¡Perfecto! Es lo mejor que pasó”, dijo el hombre que muchos especularon pudo tratarse del papá del novio.

Invitados arman coperacha para pagar boda cancelada

En otro video, se puede ver a una de las invitadas a la boda pedir apoyo a los invitados para pagar el banquete y poder seguir con la fiesta, dejando claro a los cercanos al novio que si no cooperaban podían marcharse por cualquiera de las dos puestas.



Esto luego de exhibir que, tras la cancelación de la boda, el novio se había desentendido de los gastos para la fiesta.

"Por favor, me prestan atención. Como ya saben lo sucedido, el señor era el encargado de pagar todo, hizo las ilusiones y ahora le dice a la señora del evento que él no había hecho el compromiso con ella. ¿Qué es lo que podemos hacer? Todos aportando nuestro granito de arena con los sobres que trajimos para pagar a los señores (del banquete) y poder seguir con la fiesta nosotros", dijo la joven.