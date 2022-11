Estrella de Only Fans crea beca para ayudar a estudiantes tras hacerse millonaria

Only Fans ha hecho que miles de hombres y mujeres dejen sus anteriores trabajos para poder ser modelos de tiempo completo , decisión que les ha traído grandes ganancias.

Danielle Bregoli, una de las modelos de Only Fans con más fama

Una de las jóvenes que logró triunfar de manera inmediata fue Danielle Bregoli, quien nació en Florida, Estados Unidos y a sus 18 años decidió incursionar en la plataforma de contenido adulto.

En 2021 fue cuando abrió su propia cuenta y solo 6 horas después de haber ingresado, compartió una imagen en sus redes sociales en la que se ve que ganó un millón de dólares, lo cual fue una hazaña única.

La joven que actualmente tiene 19 años y más de 15 millones de seguidores en redes sociales, también formó parte este 2022 de la lista de creadores de contenido más influyentes que elabora Forbes.

Con sus ganancias creó una beca escolar que ayudó a mil estudiantes

A tan solo un año de comenzar como modelo obtuvo 50 millones de dólares y decidió usar parte de este dinero para algo muy especial, crear una beca escolar, algo similar que hizo un joven que pagó la universidad de su hermana con el dinero en Only Fans.



Con la ayuda de la Fundación Educapital ella fundó la subvención llamada 'Beca Bhad Bhabie', la cual con 2.7 millones de dólares, tenía el objetivo de ayudar a mil estudiantes a inscribirse en diversas instituciones, además de poder recibir becas empresariales de posgrado y becas completas, de acuerdo con su página oficial.

Para su fortuna, dicha ayuda escolar tuvo incontables solicitudes y los beneficiarios recibieron mil dólares para su educación. También algunas personas fueron escogidas para obtener 10 mil dólares e iniciar sus proyectos de emprendimiento tras terminar sus estudios.

"'La Beca Bhad Bhabie' ha superado nuestras mayores expectativas; y continúa rompiendo todos los récords de becas anteriores. Con ese fin, nos sentimos profundamente honrados e increíblemente orgullosos de todos nuestros estudiantes", fue el comunicado emitido por la Fundación Educapital.

Ayudó a aquellos con bajos recursos y grandes sueños con la beca 'Bhad Bhabie'

En una entrevista para 'Yahoo Life' realizada en el mes de agosto del presente año, Danielle Bregoli explicó la idea principal que la impulsó a crear la beca.

"Sé que hay muchos niños que realmente quieren conseguir trabajos de verdad y quieren trabajar duro, pero simplemente no tienen el dinero para brindárselo. No solo queríamos dar fondos para la matrícula, sino también ayudar a los graduados con capital inicial para iniciar sus propios negocios. No puedo esperar a ver qué hacen estos jóvenes", fue parte de su discurso.



Su éxito este 2022 haría posible que el año entrante se vuelva a abrir la convocatoria e incluso, agrandar el fondo para ayudar a más personas.

