Madre soltera ignoró las críticas y dejó su trabajo para abrir OnlyFans: “me hizo mejor mamá”

¿Qué es OnlyFans?

Se trata de un servicio de suscripción en el que los usuarios pagan por ver el contenido del creador que desean. Aunque se ha vuleto muy popular por el contenido erótico (muchas famosas han posado en lencería para la plataforma), también hay material de otros géneros en la aplicación.

Respecto a cuánto se gana en OnlyFans, todo depende de la popularidad de cada creador, pero como regla general la compañía, según su sitio web, cobra el 20% de las ganancias de las suscripciones y los ‘influencers’ obtienen el 80% restante.

Mamá decidió abrir OnlyFans para mejorar la calidad de vida de sus hijo

Una vez entendido qué es OnlyFans, vale la pena hablar de Lucy Banks, una madre soltera de 31 años que solía trabajar en un banco de Australia hasta que comenzó a triunfar en la plataforma; entonces decidió renunciar a su empleo para dedicarse de lleno al contenido para adultos.

En entrevista para ‘Daily Mail’ (2022), la mujer explicó que sus ingresos como ejecutiva bancaria apenas alcanzaban para solventar los gastos de sus dos hijos. Además, su horario no le permitía pasar mucho tiempo a su lado.

Hoy en día, a pesar de las críticas que enfrentó por su nuevo trabajo, Lucy se siente feliz de como modelo de OnlyFans, ya que puede darle una mejor calidad de vida a sus hijos pues su sueldo prácticamente se triplico:

“Estoy completamente libre de deudas. No tengo que preocuparme por cómo voy a pagar la comida o la próxima cita con el pediatra. Mis dos hijos están en escuelas privadas y puedo pagarles la mejor atención médica”, relató a ‘Daily Mail’.



Incluso Lucy puede pasar más tiempo con sus nenes, ya que la creación de contenido para web le implica un horario flexible que le permite asistir a eventos escolares, citas médicas o llevarlos a actividades extracurriculares.

Lucy Banks tuvo que enfrentar malas experiencias por OnlyFans, no todo fue bueno

Aunque la celebridad de Internet mencionó que su incursión en OnlyFans la hizo “mejor mamá”, debido a las mejoras económicas que ha tenido en su vida, también explicó que muchos la critican dentro y fuera de las redes sociales por dedicarse a crear material erótico.

“Mis hermanos y mis primos fueron geniales, me brindaron un apoyo increíble. Mis padres y demás familia tardaron en entender. Pero pueden ver que estoy feliz y que mis hijos están felices, así que lo terminaron aceptando. La gente se entera y la gente habla. ¿Pero sabes qué? Me he sentido avergonzada por no poder pagar las cuentas, más nunca por mantener dignamente a mis hijos”.



Lamentablemente, Lucy Banks no solo ha enfrentado comentarios negativos, ya que por los prejuicios sociales tuvo que pedir órdenes de restricción a varias mujeres que la acosaban:

“Es difícil para la gente dar el salto, debido al estigma de OnlyFans. Somos duramente condenados y hechos pedazos en línea. Tuve que buscar múltiples órdenes de restricción para mujeres celosas y enojadas. Recibo muchas críticas, pero vale la pena estar completamente presente en la infancia de mis hijos, poder cuidarlos como madre soltera, comprar una casa propia y prometerles que nunca más nos desconectarán la luz por falta de pago”.