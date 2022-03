Millie Bobby Brown fue sexualizada tras cumplir 18 años, pero sus fans la defendieron

Millie Bobby Brown saltó a la fama internacional en 2016, con el papel de Eleven en la serie de Netflix ‘Stranger Things’.

En aquel entonces tenía tan sólo 12 añitos, por lo que su ascenso a la fama lo disfrutó en gran parte de su pubertad y adolescencia.

Sin embargo, a lo largo de su carrera la famosa se ha visto hipersexualizada por algunos medios e internautas, aún siendo menor de edad.

La sexualización de Millie Bobby Brown empezó antes de cumplir 18 años

Antes de convertirse en mayor de edad, la actriz recibía mensajes sexualmente explícitos y emojis haciendo referencia a actos en doble sentido.

No sólo los fans de Millie lo habían denunciado en redes, ella misma dedicó un mensaje al respecto durante su cumpleaños número 16.

“Nuestro mundo necesita amabilidad y apoyo para que los niños crezcamos y tengamos éxito. Los últimos años no han sido fáciles, hay momentos en los que me siento frustrada por la inexactitud, los comentarios inapropiados, la sexualización y los insultos innecesarios que me han resultado en dolor e inseguridad.”.



Incluso en Tik Tok un usuario realizó un video en el que pedía mayor respeto a la protagonista de ‘Enola Holmes’ (2020) con la canción de ‘Mi regalo más bonito’ de Ross María, pues alguien más le sugirió subir contenido de Millie en traje de baño.

Así han defendido a Millie Bobby Brown ante la sexualización por ser mayor de edad

Si bien esta exposición mediática acerca de su sexualidad era señalada siendo menor de edad, cuando cumplió 18 años los comentarios aumentaron significativamente.

Por esta razón varios internautas criticaron la forma en que algunas personas hacían conteos regresivos al cumpleaños de Millie o le aplaudían por lucir un vestido con escote.

Igualmente invitaron a los demás a dejar de normalizar la sexualización en adolescentes.

"Millie Bobby Brown está siendo celebrada por un atuendo que usó para su cumpleaños número 18. ¿Soy la única persona que encuentra desagradable la sexualización inmediata de las mujeres en cuanto da la medianoche de su cumpleaños número 18?

La sexualización de Millie Bobby Brown fue asquerosa cuando era menor de edad y sigue siendo asquerosa ahora. Sexualizar a los adolescentes no debería ser normal.

"Alguien explíquele a los hombre mayores que las jóvenes en su adolescencia y principios de sus veinte se sexualizan a sí mismas [como parte de su derecho a la expresión a su sexualidad]. También tienen el derecho a no experimentar la sexualización de ellos. Tienes 39 años y no te limpias los oídos, ¿por qué Millie Bobby Brown siquiera te miraría?"