Kim Kardashian perdió 16 libras en tres semanas, una actriz se le enfrentó e Internet reaccionó

Una vez al año se celebra la MET Gala en la ciudad de Nueva York , específicamente en el Museo Metropolitano de Arte y la edición de este 2022, estuvo llena de grandes estrellas y diseñadores.

Con la temática de 'Gilded Glamoue' los asistentes debían portar prendas inspiradas en la Edad Dorada de Estados Unidos y muchos de ellos lo lograron con éxito.

Uno de los looks más comentados de la noche fue el de Kim Kardashian, quien lució el mismo vestido que en 1962, Marilyn Monroe se puso originalmente para cantarle 'Feliz cumpleaños, señor presidente' al mandatario de aquellos años, John F. Kennedy.



La empresaria multimillonaria posó con la famosa prenda y, aunque después usó una réplica, hubo un detalle que consternó a los internautas, quienes notaron a Kim un poco diferente.

Esto tenía una razón, pues, posteriormente se dio a conocer que la ex esposa de Kanye West tuvo que perder 16 libras para poder usar el vestido adornado de pedrería.

Esto debido a que no podía ser alterado de ninguna manera al ser considerada una pieza con valor histórico invaluable, pero lo sorprendente fue que lo hizo en un lapso de tres semanas.

"Tuve que perder 16 libras hoy para poder adaptarme a esto. Me ponía un traje de sauna dos veces al día, corría en la cinta de correr, cortaba por completo todo el azúcar y todos los carbohidratos, y sólo comía las verduras y proteínas más limpias. No me morí de hambre, pero fui muy estricta", fue lo que declaró a la revista Vogue.

El vestido de Kim fue tendencia de Twitter

La noticia comenzó a generar revuelo en redes sociales, pues algunos consideran que Kim mandó un mensaje incorrecto sobre la imagen corporal, tanto así que podría promover ciertas enfermedades como trastornos alimenticios y que, además, no debería ser considerada un modelo a seguir.

"El mensaje de Kim Kardashian es preocupante. Básicamente vuelve a los trastornos alimenticios de varias chicas en los 2000s por entrar en un vestido solo que esta señora sabe el peso de lo que dice.", "Es MUY problemático -particularmente ahora que los TCA en mujeres se han disparado como nunca antes debido a los filtros, redes sociales y de más- que se hable como si nada sobre cómo Kim Kardashian bajó de peso matándose de hambre un mes para poder entrar en un vestido.", son algunas de las posiciones en Twitter.

Lili Reinhart criticó fuertemente a Kim

De hecho, una famosa que no dudó en expresar su opinión fue la actriz Lili Reinhart, protagonista de 'Riverdale'.

Dentro de sus historias de Instagram mandó un contundente mensaje y, pese a que no mencionó de manera directa a Kim, todos supieron que se refería a ella.

"Admitir abiertamente que te mueres de hambre por el bien de la Met Gala. Cuando sabes muy bien que millones de hombres y mujeres jóvenes te admiran y escuchan cada una de tus palabras. Caminar en una alfombra roja y hacer una entrevista en la que dices lo hambrienta que estás... porque no has comido carbohidratos en el último mes... todo para encajar en un maldito vestido? La ignorancia es de otro mundo y repugnante. Deje de apoyar a estas celebridades estúpidas y dañinas cuya imagen gira en torno a sus cuerpo", fue lo que compartió en su Instagram personal.



Y hasta expertos en el tema han expuesto que bajar de peso significativamente en poco tiempo es malo, y es que puede perjudicar la salud a corto y largo plazo.

Hubo quienes defendieron a Kim

Los comentarios señalando que la acción de Kim no fue acertada dominaron las redes sociales; no obstante algunos la defendieron, ya que que subir y bajar de peso no es algo ajeno en la industria.

"Que triste todo lo que le están tirando a Kim Kardashian por haber perdido peso para entrar en el vestido. Los actores lo hacen todo el tiempo para ciertos papeles y se les remunera por eso", "Tengo una consulta para hacer, por fuera del debate de si esta bien o mal entregar patrimonio cultural histórico a un famoso, ¿cuál es la diferencia entre Kim Kardashian bajando en peso para entrar en un vestido icónico de Marilyn Monroe y cualquier actor?"



Otra arista del tema fue que para algunos usuarios de Twitter existe mucha hipocresía en medio de las publicaciones, lo cual logró ser mal visto.