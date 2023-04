¿'Los juegos del hambre’ están por pasar en la vida real? Internautas exponen las "pruebas"

Hace más de una década llegó al cine 'Los juegos del hambre' saga que se volvió una de las más queridas por su trama que mantenía al público al borde del sillón y pronto, regresará con una nueva precuela que promete hacer lo mismo.

Así como muchas cintas de Hollywood esta historia fue presentada en un libro primeramente por la autora Suzanne Collins y aunque pareciera que se trata de ficción, algunos internautas piensan todo lo contrario, pues existen elementos presentes de 'Los juegos del hambre' en la actualidad.

Teoría de Internet apunta que 'Los juegos del hambre existen en la vida real

La polémica inició en Twitter después de que una usuaria llamada @evsterbunny, apuntara que la ceremonia del Met Gala tiene grandes similitudes con el Capitolio y sus habitantes.

"La gala met es muy buena. Pero en la actualidad se siente un poco como una fiesta de 'Los juegos del hambre' en el Capitolio donde todos están tratando de uno encima del otro, mientras que el mundo arde".



Todo esto por los extravagantes vestidos que usan los famosos, los cuales son muy parecidos a algunos de los atuendos que vemos dentro de las películas.



Además se expresó que dentro del Met Gala la persona que representaría al presidente Snow podría ser Anna Wintour, ya que es la organizadora del mismo y la máxima autoridad del evento.

Dichas semejanzas hicieron una gran impresión en TikTok donde los amantes de las películas quedaron sin habla, debido a que jamás habían notado que el Met Gala emana la misma vibra que el Capitolio y su vida opulenta.

"Me estaba riendo hasta que me di cuenta de que soy parte de el mundo", "La Gala del Met no resuelve los problemas del mundo y está en una burbuja, se parecen en eso también", "Crecer es darse cuenta de que 'Los juegos del hambre' no es una distopía, es nuestra realidad", "Las probabilidades nunca estuvieron a nuestro favor jaja", "Oye, si es cierto y no lo noté", y "Cuando todo el mundo estaba preocupado por el covid esta gente está preocupada por qué ponerse... La vida no es justa", es como se expresaron.

Se trataron de replicar 'Los juegos del hambre' en un reality show

A raíz de esto la tiktoker, Bet Rueda, explicó que hace unos años una televisora aparentemente quiso llevar a la realidad a 'Los juegos del hambre' con el reality 'Game 2: Winter', donde el objetivo era sobrevivir a toda costa y el premio para el ganador sería de 1.6 millones de euros.

Algo escalofriante es que las agresiones estarían permitidas dentro de este, incluso matar a otros participantes, lo cual podrían hacer tras firmar una carta donde se comprometían a enfrentar a las autoridades si llegaban a cometer un delito.



Más de 2 mil personas se postularon, pero al final el show no se llevó a cabo, puesto que fue un experimento social para saber cómo reaccionaría la población ante la noticia.

Ambos ejemplos dejan en claro que de cierta manera 'Los juegos del hambre' no están tan alejados de la realidad y quizá en el futuro, existan más evidencias de ello.

¿Qué te pareció esta teoría? Dinos en los comentarios.

Puedes pasar a ver: