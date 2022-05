Jared Leto "hizo historia" en la Met Gala con un doble, una confusión y otras extravagancias

Jared Leto es uno de los asistentes más recurrentes a la Met Gala. En 2019 dio de qué hablar al recorrer la alfombra en un vestido rojo de satín y llevar como accesorio una cabeza de plástico que tenía su cara.

A su vez este 2022, el cantante y actor se dio cita de nueva cuenta en el exclusivo evento; y, aunque todo fluía bien para el famoso que combinó prendas con el diseñador italiano Alessandro Michele, poco después comenzó a ser un caos en Internet cuando miles de usuarios lo confundieron con otro invitado.

¿Con quién confundieron a Jared Leto en el Met Gala?

Resulta que Fredrik Robertsson, un europeo director creativo de la revista Boy, estuvo en la Met Gala 2022 y se dio a notar de manera inmediata por su extravagante look que estaba adornado por diversas agujas alargadas.

Su pasión por la alta costura es evidente en sus redes sociales y ésta era la primera vez que asistía a dicho evento; cabe destacar que ya era reconocido por ser una figura de la moda en su natal Estocolmo.

Algunos usuarios de Internet confundieron al famoso con Jared Leto, lo cual causó risas, memes y reclamos (mayormente en Twitter).

Una publicación en particular hizo mucho revuelo puesto que afirmaba que el hombre vestido de gris era el ganador del premio Oscar, pero no fue así.



No pasó mucho tiempo para que las personas pidieran en redes rectificar la información a la aparente cuenta de moda 'Male Fashion Trends', pues estaban cometiendo un error al señalar como Jared.

"No es él. Informense mejor", "Lo creas o no, no es Jared Leto" o "No entiendo cómo lo confundieron, se parecen un poco, pero no tanto, eviten esparcir información falsa".

Los memes del supuesto Jared Leto

De igual forma los memes llegaron para robar la atención del tema.

Muchos tuiteros crearon los suyos para burlarse de sus prendas, sin saber que el de la foto no era el líder de la banda Thirty Seconds to Mars, sino alguien más.



Como Jared Leto en el pasado había portado looks fuera de lo común, para algunos fue normal creer que sí era él.

Más aún debido a que su doble Fredrik Robertsson, no es una figura tan reconocida en Hollywood.



Si bien Jared Leto no ha respondido lo que piensa de esta confusión, se piensa que quizá hizo esta cara cuando se enteró:

El verdadero atuendo del actor y cantante

A diferencia de Fredrik Robertsson, Jared Leto optó por un look más sencillo en la gala y usó un traje color crema, moño rosa, lentes oscuros y mantuvo su cabellera suelta.

Eso sí, tampoco se salvó de los memes por vestirse igual que su amigo Alessandro Michele y hasta lo compararon con las gemelas de la cinta 'El resplandor'.

Tras comparar las imágenes entre Leto y Robertsson, los internautas se disculparon por haberlo confundido, sin embargo, expresaron que el parecido es tanto que sin duda podría ser su famoso doppelgänger.

"Gracias por corregirme, la verdad es que tampoco tengo toda la culpa, se parecen mucho", "Ya vi que no es, perdón pero pues son casi igual de la cara" o "No me regañen por confundirlos, los dos están igual de guapos", son algunos de los comentarios en Instagram y Twitter.