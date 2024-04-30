Todo lo que hay que saber de la Met Gala 2024: tema, anfitriones, invitados y más

Video Celebridades latinas que han arrasado en la Met Gala con sus impactantes looks

La Met Gala 2024 es uno de los eventos de este año que muchos amantes del mundo de la moda están ya ansiosos por ver.

Desde 1999, Anna Wintour, editora en jefe de la edición estadounidense de Vogue, ha sido la principal mente maestra de esta mega celebración benéfica, y en esta ocasión no será la excepción.

A días de que finalmente suceda, a continuación de contamos todo lo que tienes que saber de esta fiesta, que es considerada una de las más exclusivas entre las celebridades.

¿Cuándo y dónde es la Met Gala 2024?

La Met Gala 2024 se realizará el próximo lunes 6 de mayo, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, como ya es costumbre.

La elección de la fecha se debe a una combinación de factores, entre ellos la apertura de la exposición anual del Costume Institute, uno de los departamentos que pertenece a dicho recinto.

¿Cuál es el tema de la Met Gala 2024?

La temática de la Met Gala 2024 ha sido designada como ‘Bellas durmientes: el despertar de la moda’, mismo nombre de la exhibición antes mencionada.

Esta, explica The New York Times, “no girará en torno a cuentos de hadas ni de Disney, sino de tesoros de la colección de moda del museo, (piezas) tan antiguas y delicadas que no pueden exhibirse en maniquíes”.

La idea de los vestidos en descomposición llevó a Andrew Bolton, conservador responsable del Costume Institute, a pensar en lo efímero de la naturaleza y, en última instancia, en el ‘dress code’ del evento.

¿Cuál es el código de vestimenta de la Met Gala 2024?

El código de vestimenta de la Met Gala 2024 es ‘El jardín del tiempo’, nombrado así por un cuento de J.G. Ballard de 1962, según el medio.

La historia trata sobre el conde Axel y su esposa, quienes viven en una villa con una terraza que da a un jardín de flores cristalinas con hojas traslúcidas y diamantes de corazón, expone Vogue México.

Más allá de los muros, una turba invasora y caótica se acerca cada hora a la propiedad. Para restablecer la tranquilidad, el aristócrata debe arrancar una flor para invertir el tiempo.

La trama termina con la multitud descendiendo sobre la residencia, que está en ruinas. La pareja se ha convertido en estatuas, que se encuentran enredadas entre espinosas plantas de belladona.

Con esto como base, la manera en la que los asistentes podrían expresar en sus ‘looks’ esta parábola es con piezas en estampados florales. También, corsés, drapeados o vestidos ‘vintage’.

¿Quiénes son los anfitriones de la Met Gala 2024?

Este año, junto a Anna Wintour como copresidentes de la Met Gala estarán Jennifer López, Zendaya, Chris Hemsworth y Bad Bunny.

¿Quiénes están invitados a la Met Gala 2024?

Aunque la lista completa de las celebridades que estarán en la Met Gala 2024 no se ha revelado, ya se conocen algunos de los famosos que asistirán.

Claramente estarán presentes Zendaya, Bad Bunny, Jennifer López y Chris Hemsworth. The New York Times puntualiza que a estos dos últimos los acompañarían sus parejas, Ben Affleck y Elsa Pataky.

People en Español reporta que Rihanna ya confirmó que irá, así como que, a diferencia de otras ocasiones, “esta año apostará por un ‘look’ más sencillo, centrando la atención en su cabello y maquillaje”.

Además, se especula que podrían acudir las integrantes del clan Kardashian-Jenner, Kylie, Khloé, Kourtney, Kendall, Kim y Kris; y Taylor Swift con Travis Kelce.

¿Dónde ver la Met Gala 2024?