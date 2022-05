"Definitivamente su peor año": los 11 famosos más criticados de la Met Gala 2022 en redes

La extravagancia es un invitado más a la Met Gala cada año y este 2022, se hizo presente en diversas ocasiones; sin embargo hubieron looks que más allá de impactar dejaron mucho que desear por su simplicidad, la confusión con la temática o por su forma.

Los siguientes famosos fueron duramente criticados en redes por sus elecciones, las cuales no tuvieron sentido para el Internet.

El clan Kardashian-Jenner

Esta era la oportunidad de brillar para todo el clan Kardashian-Jenner, ya que era la primera vez que todas las hijas de Kris Jenner desfilarían por la alfombra roja, si bien parece que fue todo lo contrario.

Una de las opiniones más populares es que Kim y Khloé dieron en el blanco con sus elecciones, aunque todos los demás looks fueron desaprobados.

Kylie Jenner portó un vestido de bodas y su gorra de béisbol con velo, fue un accesorio extremadamente fuera de lugar, según los internautas.

Por otro lado, su hermana Kendall, usó una falda con olanes muy parecida a la de Kylie y más allá de impactar con su gusto, simplemente se unió a la fila de las famosas vestidas que se veían bien, pero no destacó.

Sabemos que Kris Jenner tiene un gran gusto por la alta costura y al llegar al Met Gala lo hizo con un vestido amarillo muy simple que no seguía la temática de la noche.

Y, definitivamente el look menos halagador, fue el del Kourtney Kardashian, dado su extraña forma daba la impresión de que no estaba acabado.

"Definitivamente su peor año, que atrocidades por favor. Además las cejas de Kendall la envejecieron más", "De verdad las Kardashians-Jenner la regaron,por favor Kim sálvalas", "No me lo esperaba y menos de las Kardashian" o "Kourtney, ya sabemos porque normalmente no te invitan", son las posturas de los internautas en Twitter.

Bad Bunny

El intérprete de 'Yonaguni' jamás había pisado la Met Gala y en esta edición que tenía como eje el 'Gilded Glamour,' por fin lo hizo de una manera innovadora.

A pesar de que look sí cumplía con el código de vestimenta de este año, a Bad Bunny le llovieron críticas por su peinado y sus prendas color arena de la marca Burberry.

Eso sí, muchos defendieron al artista por su elección y le agradecieron por no ser como la mayoría de los asistentes hombres que llevan un smoking regular.

"Gracias Bad Bunny por no ir de traje negro y aburrido como el resto", "Mejor un latino atendió a la temática que los mismísimos norteamericanos. Bad Bunny hace referencia al trench coat. Considero que el peinado y los accesorios son los adecuados. Es de los pocos que destacan o "Bad Bunny enseñándole a los hombres que se puede ir a la #MetGala sin esmoquin negro básico".

Awkwafina

La comediante Awkafina que también incursiona en el cine, no se salvó de los malos comentarios de las redes sociales que apuntaron lo poco halagador que lucía.

Sus anteriores apariciones en el evento fueron un éxito total; no obstante esta vez la silueta y largo no la favorecieron a consideración de los usuarios que debatieron sobre su aspecto en redes.

"Cero halagador el vestido Awkwafina, los patrones y colores no estilizaron su cuerpo, mal ahí", "No entiendo cómo accedió a ponerse eso", "El que diseñó el vestido de Awkwafina la odiaba" o "Awkawafina en el Met Gala... sí pero no 6 de 10", fueron los comentarios que recibió.

Lenny Kravitz

Muchos hombres en la Met Gala han dado lecciones de moda y demostraron que las transparencias no son s`plo para las mujeres. Lenny Kravitz optó pot un corset negro con encaje y una capa.

Aun cuando iba con la temática, algunos pensaron que lucía un poco apretado y quizá la parte superior de su look no eran las medidas correctas para el cantante.

"Lenny Kravitz luce como si su corset le apretara demasiado. ¿Qué no pudieron arreglárselo antes un poco?". "A mi no me engañan, Lenny Kravitz vino a CDMX para comprar ese traje en El Chopo " o "Parece como si fuera el tío gótico de todos, lo cual no está mal, aunque luce un poco incómodo creo", fueron los comentarios que se pueden leer en Instagram y Twitter.

Camila Cabello

El vestido blanco de Camila dividió a los fans, pues mientras algunos lo amaron de pies a cabeza, otros no están seguros de que luciera espléndida.

Esto debido a que más allá de los pliegues de la prenda, las flores parecían colocadas sin cuidado y baratas.

"No sé en qué estaba pensando Camila, pero esto NO es absolutamente la moda de la Edad Dorada. Parece algo que usaría para mi baile de graduación o para un cóctel" o "Me está dando una gran vibra de novia sexy, pero no una moda real. ¡Quería verla con un vestido estilo 'Bridgerton'! Estoy realmente decepcionado con ella", son dos de las posturas en contra de su atuendo.

Fredrik Robertsson

Uno de los invitados más comentados por su vestimenta fue Fredrik Robertsson, dado que su elección parecía un arte abstracto a los ojos del público, lo cual ocasionó que recibiera burlas en línea.

De hecho sin razón aparente, Robertsson fue confundido por Jared Leto, lo cual causó confusión en Internet.

"Fredrik Robertsson se presentó en la Gala del Met después de su cita con la acupuntura", No sé quién es Fredrik Robertsson, pero al parecer representa a los puercoespines", o "Se que los looks del Met Gala son raros, pero esto llegó a otro nivel".

Mindy Kaling

El nombre de la actriz resonó, pero quizá no de la mejor manera, ya que pese a que lucía hermosa en su vestido morado, no cumplió el código de vestimenta.

Incluso los usuarios de Internet expresaron que su prenda era buena elección, pero para unos premios Oscares o Golden Globes, no en el Met Gala.

"Mindy lucía bien, pero pues equis, se fue a la segura y parece que iba a otro evento", "De nuevo, no todos los asistentes se comprometen con el tema, y quizá no es malo, pero Mindy pudo hacerlo mejor" o "¿Qué lleva puesto esta Mindy Kaling? Esa cosa parece un vestido de Fashionova" son los comentarios que giran en torno a la famosa.

Emily Ratajkowski

Para la esperada noche, la supermodelo Emily escogió un atuendo de dos piezas de la marca Versace, el cual estaba conformado por un corpiño de cuentas y una falda que dejaba lucir sus piernas.

Para Internet su look no fue nada creativo o apropiado para la Met Gala y, de hecho, lo calificaron como su atuendo menos halagador.

"Ahora sí Emily se vistió muy feo, que mal, hace tres años lucía hermosa", "Un look horrible, pero puedes transformarlo en un disfraz de Carnaval de Río" o "Emily Ratajkowski parece una bolsa aburrida de skittles" son los comentarios de las redes sociales.