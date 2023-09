Los mejores memes para soportar que otra vez es lunes: te pondrán de buenas para empezar la semana

Afortunadamente para este club, hay una manera de aliviar el rechazo que les provoca la primera jornada. Y no, no es un listado de recomendaciones como correr un maratón apenas te despiertes o preparar un desayuno perfectamente sano; son los memes. Porque incluso si no podemos omitir el primer día de la semana, sí podemos reírnos sobre nuestras propias desgracias.