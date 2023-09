8 frases de 'Malcolm el de en medio’ que puedes usar para salirte con la tuya (si Francis pudo, tú también)

“Sé lo que vas a decir, papá, y, créeme, estoy de acuerdo contigo: no hay excusa para lo que acabo de hacer, fui un idiota, inmaduro y atolondrado y en verdad lo siento. Yo solo espero que, a pesar de todo, me des otra oportunidad que, admito, no merezco, pero si fueras tan generoso en perdonarme, sé que recuperaré tu confianza”. Estas palabras del primogénito de 'Hal' y 'Louis' son perfectas para cuando tienes que pedir perdón (porque, claro, ni siquiera se te ocurrió pedir permiso). Solo ten cuidado de no desgastarlas porque, como sabemos, podrías terminar en la escuela militar.