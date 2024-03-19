Petición para hacer el 8 de marzo el Día Internacional de 'Dragon Ball' genera burlas: fans explican las razones
Para honrar la memoria de Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, fans lanzaron una petición en Internet para hacer oficial el 8 de marzo como el Día Internacional de Dragon Ball, pero su idea causó un gran debate en redes sociales.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Los fans de 'Dragon Ball' quedaron devastados al enterarse de que el creador del famoso anime, Akira Toriyama, había fallecido a los 68 años de edad el pasado 1 de marzo.
La noticia se dio a conocer 6 días después. Las redes sociales se inundaron de mensajes en memoria del mangaka y muchos usuarios recordaron lo importante que fue dicha historia en sus infancias. No obstante, un joven llamado Daniel Martínez quiso ir más allá y hacer que 'Dragon Ball' tuviera su propio día para celebrarlo, creando una petición en Change.org.
Fan de 'Dragon Ball' propone el 8 de marzo como Día Oficial de la serie e internautas lo critican
De acuerdo con la página de Internet, hasta el momento se tienen más de 200 mil firmas y ha estado activa desde hace dos semanas, es decir, desde el 8 de marzo, momento en el que la muerte de Toriyama aún era un tema en tendencia.
"Dragon Ball ha sido una parte integral de la infancia y la vida de muchos, inspirando valores de amistad, coraje y superación personal. Esta iniciativa honraría no solo el legado de Akira Toriyama, sino también la profunda conexión emocional que los fans tienen con la serie. Lo que está en juego es la oportunidad de reconocer formalmente el impacto cultural y la influencia duradera de Dragon Ball en la sociedad. Si se establece el 8 de marzo como el Día de Dragon Ball, se enviaría un mensaje claro sobre la importancia de la creatividad, el entretenimiento y la cultura pop en la vida de las personas", fue parte cómo se describió la petición.
Pronto, cientos de personas comenzaron a compartir el link para conseguir más apoyo en redes y allí fue cuando la petición comenzó a ser objeto de burla por razones muy puntuales.
'Dragon Ball' tiene dos días oficiales de celebración
Resulta que los amantes de 'Dragon Ball' externaron que primeramente la fecha propuesta del 8 de marzo para hacer el Día Internacional oficial del anime no tenía ningún sentido, debido a que Toriyama falleció el 1 de marzo.
"Pero si la fecha está mal", "Toriyama murió el primero de marzo, la fecha no coincide", "Akira murió el 1 de marzo, la noticia salió a la luz el 7, se nota que no son fans", "Me gusta Dragon Ball pero me parece una tontería lo de las firmas, aparte Akira murió el 1", "Ni siquiera se anunció el 8 de marzo, fue anunciado oficialmente el 7, pero como estaban dormidos a las 8pm ustedes se enteraron al otro día, los post de anuncios oficiales tienen la fecha, van a arruinar su memoria" y "No, hermanos, esto está MAL. Por muchas razones, pero sobre todo porque el maestro Toriyama NO FALLECIÓ el 8 de marzo. Marcha atrás con esta iniciativa, por favor", fueron algunos de ellos.
Además, otros remarcaron que no se debía seguir la petición debido a que ya existen dos fechas para celebrar a 'Dragon Ball'. Específicamente el 9 de mayo y el 20 de noviembre. En la primera se festeja al personaje principal, Goku, porque los números 5 y 9 se pronuncian en japonés como 'Go' y 'Ku', formando así el nombre del saiyajin favorito de todos. La segunda resulta ser la fecha oficial de 'Dragon Ball', en conmemoración al lanzamiento del manga original de Akira Toriyama.
"Ya tenemos dos días, eso es suficiente", "El que crea que no hay una fecha oficial para celebrar a Dragon Ball no es fan de verdad", "¿Por qué celebrar su fallecimiento? Más bien honrar su memoria. Y su partida no fue el 08 de marzo", "Pero Dragon Ball tiene dos días para ser conmemorado uno donde la fecha no tenga relevancia no debería existir" o "Los que solo les gusta Dragon Ball por moda seguro firmaron esta petición sin saber que hay dos, pobres", es lo que externaron.
Hasta ahora no se ha mencionado qué pasaría si la petición de Change.org llega a su meta de fimas, aunque los deseos para que quede en el abandono, ya se hicieron notar en redes.