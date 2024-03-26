Mr. Beast anuncia nuevo reality show 'Juegos Bestiales': ¿será como 'El juego del calamar'?

Video 'El juego del calamar: El desafío' traumó a sus participantes: amenazaron con demandar a Netflix

El popular youtuber Mr. Beast, conocido por sus extravagantes retos y premios millonarios, se aventura en el mundo de la televisión con su primer reality show 'Beast Games', el cual anunció hace unos días en un popular podcast.

La noticia ha dado la vuelta al mundo y ha emocionado a sus seguidores y los fans de programas de competencia como 'El juego del calamar'.

¿Qué esperar de 'Beast Games', el nuevo reality show de Mr. Beast?

Se sabe poco sobre los detalles específicos del programa, pero Mr. Beast (cuyo nombre real es Jimmy Donaldson) ha adelantado que 'Juegos Bestiales' será una mezcla de desafíos físicos, mentales y emocionales que pondrán a prueba los límites de los participantes. Se espera que el creador de contenido sea el presentador y productor ejecutivo del show, lo que garantiza su característico estilo y humor.

¿Cuántos participantes habrá en 'Beast games'?

El creador de contenido reveló que contará con la mayor cantidad de participantes nunca antes vista: la cifra será de mil personas compitiendo por llevarse el premio a casa.

Aunque los detalles específicos de las pruebas que enfrentarán los concursantes aún no se han revelado, se sabe que estarán en un formato de alta producción y ritmo rápido. La tensión estará en su punto máximo.

¿Cuál será el premio de 'Beast Games'?

El programa promete ser una épica competencia con un premio sin precedentes: 5 millones de dólares, el mayor premio individual en la historia de la televisión.

¿Dónde se estrenará 'Beast Games'?

Mr. Beast está dando un paso audaz al mudarse a Amazon Prime Video. Su objetivo es demostrar que los creadores de YouTube pueden triunfar en otras plataformas y crear contenidos en televisión de buena calidad. Amazon le ha otorgado el control creativo necesario para llevar a cabo su visión.

Jennifer Salke, jefa de Amazon MGM Studios, expresó su entusiasmo por trabajar con Mr. Beast y su talentoso equipo. La comunidad de YouTube y los fanáticos de todas las edades están ansiosos por ver cómo se desarrolla 'Beast Games' e incluso ya lo comparan con 'El juego del calamar de Netflix'.

¿Cuándo se estrena 'Beast Games'?

El reality show aún no tiene una fecha de estreno oficial, pero los fanáticos esperan ansiosos verlo en algún momento del 2024.

