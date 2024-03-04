Rick y Michonne enfrentan al enemigo más poderoso de todos en 'The Walking Dead: The Ones Who Live'

Video The Walking Dead: los fanáticos votaron y estos son los 10 mejores personajes, ¿estás de acuerdo?

El 25 de febrero se estrenó la nueva serie 'The Walking Dead: The Ones Who Live', que se centra en los personajes de Rick Grimes y Michonne. Separados por la distancia, enfrentan un mundo con drásticos cambios, pero su determinación por reencontrarse y recuperar lo que alguna vez fueron los impulsa a vencer desafíos inimaginables.

En el primer episodio vimos a Rick dentro de la misteriosa CRM, una ciudad oculta donde la vida parece estable. Pero las apariencias pueden ser engañosas, pues la tranquilidad se ve amenazada por la presencia del general Beale, cuya breve pero impactante aparición sugiere que se avecina un enfrentamiento épico.

¿El general Beale es el villano más peligroso de 'The Walking Dead'?

Si bien Rick parecía estar a salvo, se han dado pistas de que en un futuro luchará contra el general Beale, quien ya ha demostrado tener características de un enemigo mortal, tanto así que incluso podría ganar el primer puesto como el antagonista más peligroso. Te explicamos las razones.

Las personas bajo su mando lo respetan y siguen sus objetivos

El ex guardia nacional comanda a soldados entrenados que respetan su autoridad y gracias a eso su tácticas son menos caóticas que con otros villanos, lo cual también le otorga un mayor control sobre sus seguidores. Aunado a eso, todos comparten sus objetivos, ambiciones y planes, sin importar lo crueles que puedan ser.

General Beale Imagen AMC

Beale mató a miles de personas sin remordimiento

Beale fue responsable de al menos 10 mil muertes, tras ordenar un ataque químico en Omaha. Si bien hasta ahora no se le ha visto "eliminar" con sus manos a nadie en la serie, esto da a entender que no dudará en hacerlo por el bien de su comunidad, es decir, la CRM.

La lealtad de sus seguidores es inquebrantable

Tener acceso a armas tan letales y al mismo tiempo comandar un ejército bien entrenado hace que Beale sea mucho más peligroso que los otros villanos de la franquicia, ya que los levantamientos en su contra son muy poco probables.

Lo motiva su visión del orden y control

A diferencia de otros antagonistas que eran claramente motivados por la venganza o para obtener un poder absoluto, Beale parece estar impulsado por una determinación para imponer su visión del orden y control. Su falta de escrúpulos y disposición para tomar medidas extremas lo hacen especialmente peligroso.

Imagen AMC



Todo esto apunta a que tanto Rick Grimes como Michonne tendrán que idear planes muy ingeniosos para poder escapar de la CRM y evadir las estrategias de Beale, el ejército y su facilidad para eliminar personas.



Con un nuevo capítulo cada domingo en la plataforma AMC+, los espectadores están ansiosos por descubrir el destino de los protagonistas en este mundo post-apocalíptico implacable.

