Massad y Melissa terminan su relación: la influencer revela que tuvo malos tratos por parte del árabe

Una de las historias románticas más virales del 2023 fue la de Massad y Melissa Navarro, la famosa pareja árabe-mexicana de TikTok, pero lamentablemente se confirmó que su historia de amor llegó a su fin, conoce las razones.

Massad y Melissa finalizan su relación amorosa y crean polémica TikTok

Los creadores de contenido que se conocieron gracias a Internet comenzaron a conectar a través de sus pantallas y después mantuvieron una relación amorosa a distancia, la cual creció con el paso del tiempo, tanto así que a finales del mes de noviembre se reunieron en México para convivir juntos y formalizar su vínculo.

Si bien en un inicio todo parecía un cuento de hadas hecho realidad, semanas después de la llegada del árabe a tierra azteca, sus seguidores comenzaron a especular que ya no estaban juntos debido a que no publicaban contenido como antes.

Ante esto quien llegó a confirmar los rumores fue la misma Melissa Navarro en su canal de difusión de WhatsApp el pasado 12 de diciembre, donde posteó un comunicado agradeciendo a todos aquellos que siguieron esta etapa de su vida.

"He decidido terminar mi relación, muchas gracias a todos los que nos apoyaron y estuvieron desde un inicio. Sé que me seguían por nuestra historia y hoy he decidido terminarla. Me quedo con mis fieles y de corazón muchas gracias por tanto en estos meses".



De acuerdo con un hilo de Twitter creado por la usuaria @YessyGrc, todo esto inició supuestamente porque una de las amistades de Melissa llamada Nahira, amenazó con publicar las conversaciones donde la influencer habló sobre los problemas amorosos que tenía con Massad y además, admitió que lloraba "todas las noches".

Por su parte, el árabe se mostró confundido del temor que sentía Melissa tras dichas intimidaciones y aseguró quedar con el corazón roto, pues "defendió" el amor que sentía por la mexicana. Además de "sacrificar" la custodia de su hijo para poder estar con ella.

Lo más impactante es que Massad externó que Melissa "oculta algo" y por ello lo amenzó con dejarlo por alguien más.

"Solo esperaba recibir a cambio algo simple de amor, que era estar conmigo y no con otra persona en mi contra, porque Melissa oculta algo que le dijo ( a su amiga) y lamentablemente le tiene miedo. Me amenazó con dejarme y dejarme por otra persona después de todo lo que hice. Espero que no nos crean a ninguno de nosotros excepto con pruebas", fue parte de su declaración.

Melissa Navarro externó tenerle "miedo" a su ex pareja Massad debido a su comportamiento

Melissa no tardó en responder y aclaró que estos últimos 21 días "aguantó cambios de humor repentinos, groserías y faltas de respeto" por parte de su entonces pareja, quien incluso la llamó "mujer estúpida". Igualmente, explicó que las famosas conversaciones que serían ventiladas se resumen en que le tiene "miedo" a Massad.



Por supuesto en redes sociales la noticia explotó y las personas pronto se dividieron entre aquellos que están de lado de Melissa y lo que creen en que Massad fue "engañado".

"Massad dio todo por salir de Arabia puede ser el caso y Melissa corrió cuando faltó dinero", "También Melissa en cámara le decía que amaba a Maasad, pero a su amiga Nahira le decía que le tenía miedo y hablaba mal de él, no tiene congruencia", "Yo le creo a Massad", "Nahira sabe todo de Melissa por eso ella prefirió terminar con Massad para que no salga expuesta con lo que es una interesada y mustia", "Cuidado porque así como hay hombres red flag también lo hay mujeres, la chica no se ve muy sincera", "Massad siempre me a dado muy mala espina, es un narcisista", "Melissa estamos contigo" o "Yo siempre apoyaré a Melissa", fueron algunos de ellos.



Con esta polémica solo resta esperar a que se comparta más información por parte de ambos y así saber con más detalle dicho drama.

¿Qué piensas acerca de esta polémica de la viral pareja? Dinos en los comentarios.

