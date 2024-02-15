¿Belinda tiene nuevo novio? le mandan un cactus en San Valentín y fans crean teorías sobre quién podría ser

Video ¿Cazzu se arrepintió de hablar bien de Belinda? Su supuesta reacción a su nueva canción 'Cactus'

Belinda es una de las actrices y cantantes más famosas de México. Aunque muchos pensaban que estaba sufriendo después de terminar su compromiso con Christian Nodal un video podría indicar que de hecho ya lo olvidó por completo, debido a que recibió una romántica sorpresa que la dejó sin palabras.

Belinda recibe de sospresa un cactus como regalo de San Valentín y video sugiere que se lo envió su nuevo novio

Todo ocurrió cuando a la intérprete de 'Ángel' le fue entregado un regalo de una famosa floreria mexicana llamada 'Flores el patrón', la cual se volvió viral en redes por la manera tan única y carismática en la que entregan los ramos, tanto que hasta el momento tiene más de 3 millones de seguidores.

En el clip publicado el pasado 14 de febrero se puede ver a Belinda dentro de un estudio de grabación, lugar donde le explican que "el patrón" le había mandado unas flores, segundos después un hombre con camisa roja, lentes obscuros y sombrero gritó su nombre y le hizo saber que es muy afortunada porque estaba a punto de recibir un cáctus, haciendo referencia a su más reciente canción que lleva ese nombre.

Por supuesto la famosa preguntó quién era "el patrón" y le explicaron que era aquel hombre que pensaba en Belinda todas las noches.

"¿Cómo que cuál patrón señorita? el patrón de su corazón señorita, el patrón en el cual usted piensa todas las noches así como él piensa todas las noches antes de verla, antes de verla sonreír señorita porque usted es un ángel, usted es una luz, el cual agradece que este en su vida señorita y eso por eso que en agradecimiento a su existencia le trajo este bello cáctus señorita. ¡Qué tenga un hermoso día señorita Beli", fue lo que comentó el encargado de darle el regalo a ella.

Imagen @floreselpatron / TikTok



La cantante no dudó en bailar de felicidad sosteniendo su cáctus junto con el repartidor y compartieron un tierno abrazo. Al final preguntó quién era exactamente el patrón y antes de que le respondieran el video finaliza, dando a entender que posiblemente todo fue planeado por su nuevo novio.

Dicho material obtuvo más de 6 millones de vistas, además en los comentarios del mismo Belinda pidió que la florería no revela el nombre de "el patrón" junto a un emoji de un mono tapándose la boca con las manos.

Fans creen que "El patrón" es Lupillo Rivera o Christian Nodal

Inmediatamente las personas comenzaron a hacer teorías sobre la persona que le mandó este detalle en una fecha tan importante para demostrar el amor y dos nombres saltaron a la conversación, el primero fue Lupillo Rivera.

"El patrón del Lupillo jajaja", "Todos sabemos que fue Lupillo porque la extraña", "Se las mandó Lupillo", "Pensé que eran de Lupillo", "Lupillo quizás" y no importa que esté en el reality fue Lupillo, tengo ese presentimiento"



Después otros aseguraron que su ex Christian Nodal fue el que hizo el pedido como respuesta a su canción 'Cactús', la cual tienereferencias claras a la relación que tuvo con el mexicano.

"Se las envió Nodal ¿quién más?", "Se lo manda el patrón , y yo de ¿Quién? Nodal", "Pensando que es Nodal", "Tiene todo el sello de Nodal esto", "Pues Nodal, no hay nadie más", "Lupillo o Nodal" y "Suena a Nodal, fueron otras opiniones.



Una teoría que también ganó simpatizantes es que supuestamente Belinda no tiene una nueva pareja, más bien todo esto fue planeado para promocionar su más reciente canción y hacerse más viral de lo que ya es.

¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.