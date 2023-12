Selena Gomez confirma relación con Benny Blanco y sus fans enfurecen: "Pura basura le gusta"

La vida amorosa de Selena Gomez ha causado revuelo desde que terminó su relación con The Weekend . Ahora, la ex estrella Disney sorprendió al mundo al revelar que la persona que le robó el corazón fue Benny Blanco y aquí conocerás quién es.

Selena Gomez y Benny Blanco confirman relación con fotos en pareja

Todo este 2023 se especuló si la cantante tenía novio o no, e incluso se llegó a crear el rumor de que estaba saliendo con Zayn Malik, la ex pareja de Gigi Hadid, pero fue el pasado 7 de noviembre que la joven reveló que mantiene una relación con el productor musical Benny Blanco.

Esto pasó después de que la cuenta de Instagram de noticias de celebridades @popfactions compartiera una publicación que decía: "Se rumora que Selena Gomez está saliendo con el productor Benny Blanco”, ella reconoció dándole me gusta a la publicación y también comentó:“Hechos”.

Por si fuera poco, afirmó oficialmente el romance al publicar en sus historias de Instagram una selfie en blanco y negro de ella recostada sobre el pecho de Blanco, y una foto de su mano izquierda con un anillo que tenía la letra B, dando a entender que se refería al apellido de su pareja.

Resulta que Benny es bien conocido en la industria musical, pues ha trabajado con artistas como Rihanna, Britney Spears, SZA, Katy Perry, y Ed Sheeran, solo por mencionar algunos.



De hecho, el productor ya mantenía una relación profesional con Selena desde hace años, pues en 2019 él estuvo a cargo de su canción 'I Can't Get Enough' y este 2023, la ayudó con su nuevo track 'Single Soon'.

¿Por qué la relación de Selena Gomez y Benny Blanco está causando polémica en redes sociales?

Si bien algunos seguidores de Selena se mostraron felices por ella, la gran mayoría se encuentran molestos y confundidos por su relación amorosa, ya que creen que no es la persona indicada por diversas razones.

En los tiktoks donde se ha dado a conocer esta noticia, los internautas aseguraron que tiempo atrás Benny Blanco habló mal de ella poco alrededor de año 2020 y además, que no es una persona de "confianza", debido a que es amigo de Justin Bieber.

"Selena defendiendo a ese hombre como si no hubiera hablado mal de ella en 2020, no la entiendo", "¿Cómo por qué andarías con alguien que te tiró tierra?", "¿Se le olvidó que habló mal del ella o qué?", "Siento que Selena borró de su memoria que él se burló de ella" o "¿Me están diciendo que Selena Gomez estuvo saliendo con Benny Blanco durante 6 meses y ahora ha confirmado su relación quien anteriormente había hablado mal de ella?", es lo que expresaron.



Otra parte de ellos comentaron que Blanco es un hombre "feo" y "poco atractivo", y se decepcionaron de Selena por haberlo elegido como su nueva pareja.

"Tan guapa , y el , bueno... tiene salud", "No inventes hermosa, te pasas de humilde", "Yo ya me rendí con esa mujer en serio, no le atina una, muy feo novio tiene", "Oye, no era a fuerzas tener novio Selena", "Bueno él tiene buen humor seguro jajaja", "¿Uno más feo no pudiste conseguir?", "Me sorprenden esos gustos de Selena", "Mil veces Zayn jaja no te pases Selena" y "Bueno... cada quien sus gustos", es lo que se lee en redes.



Selena afirmó que Blanco es su "todo absoluto en su corazón" y causó revuelo al confirmar que él era "lo mejor que le había pasado" y además que "sigue siendo mejor que cualquiera con el que haya estado".

Por último, la intérprete de 'We Don't Talk Anymore' respondió a una crítica que leyó en Instagram en contra de su relación, dejando en claro que la opinión de los demás es la que menos cuenta para ella.

"Si de verdad te importo. Este es mi más feliz. Si no es así siéntete libre de decir lo que quieras. Pero nunca permitiré que tus palabras guíen mi vida. Jamás. He terminado. Si no puedes aceptarme en mi momento más feliz, entonces no estés en mi vida en absoluto", escribió.



¿Qué piensas acerca de la relación de Selena Gomez y Benny Blanco? Dinos en los comentarios.

Te puede gustar también: