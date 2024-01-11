Internautas aseguran que el novio de Selena Gómez es una red flag y comparten pruebas: ¿la humilló?
Selena Gómez parece más feliz que nunca gracias a su novio Benny Blanco, pero internautas apuntan que no es el chico para ella, pues es una 'red flag andante'.
A finales del 2023 Selena Gómez dejó en shock a todo Internet tras confirmar que tenía una nueva relación amorosa con el productor musical Benny Blanco. La noticia dividió opiniones de inmediato, pues si bien muchos se mostraron felices por la cantante, otros criticaron duramente la relación asegurando que él no era el chico perfecto para ella debido a su apariencia y por la amistad que mantenía con Justin Bieber, es decir su ex pareja.
En las últimas semanas, la también actriz ha compartido diversas fotografías junto a su amado, pero esto no ha impedido que las reacciones negativas se detengan y de hecho, los fans exclamaron que Benny es una red flag, tanto así que hasta mostraron pruebas de ello.
Fans de Selena Gómez afirman que su novio Benny Blanco es una red flag: estas son las pruebas que tienen
La más viral y mencionada es aquel fragmento de una entrevista donde Blanco aparentemente habla "mal" de Selena y su marca de maquillaje ‘Rare Beauty’ de manera indirecta mientras alababa el trabajo de Justin Bieber por allá de 2020.
"Justin no es uno de esos artistas pop típicos.Como sabes (algunos artistas), dicen: 'Este es mi nuevo sencillo y aquí está mi línea de maquillaje'. Y él dice, Justin dice: 'Oye. Tengo un grano y tengo ansiedad hoy.' Siempre ha sido sincero sobre esas cosas".
Dicho momento volvió a ser tendencia en redes una vez que se confirmó su noviazgo y por supuesto, las personas no dudaron en preguntarse por qué Selena estaría con alguien que "le tiró tierra".
benny blanco literally shading selena gomez 😐 pic.twitter.com/xQYvYzZLw9— 🕷️ (@SNOWCHlLD) January 4, 2024
"¿Cómo por qué andarías con alguien que te tiró tierra?", "¿Se le olvidó que habló mal del ella o qué?", "Creo que Selena es la única que no sabe que este vato se burló de ella", "Mi amiga la más ciega del mundo por andar con alguien que la llamó artista pop clásica", "Siento que Selena borró de su memoria que él se burló de ella" o "Benny demostró que es el peor partido cuando se burló de Selena", o "Corta A: Benny Blanco se burla de Selena. Corte B: sale con ella... ¿cómo por?", es lo que expresaron.
Una publicación de Benny Blanco en Instagram consternó a Internet
En Twitter comenzó a circular una fotografía de un aparente estado de Instagram de Blanco, el cual ha hecho que sus seguidores le pidan a la empresaria que reconsidere su relación con él, debido al mensaje que contiene.
"Los chicos divertidos son peligrosos. Te hacen reír y reír y reír y reír y reír. Y boom, estás desnuda".
Si bien se desconoce si realmente Blanco puso este estado en los últimos días, si se trata de un montaje o una fotografía que posteó años atrás, esto hizo que se ganara aún más odio, debido a que se especula que el famoso solo estaría jugando con Gómez.
"Gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro","El Benny Blanco tiene cara de que en cualquier momento va a agarrar a mi Selenita de costal de box", "Hermana abre los ojos ya", "Este men tiene problemas", "¿Así o más pruebas de que es un gañan?", "Lo odio no lo soporto no soporto que mi Selena esté con él no no no", "¿Selena que haces ahí?" o "Selena es la única ciega ante todas las red flags".
La tercera prueba más reciente surgió el 5 de enero cuando diversos medios como 'Us Weekly' y 'People' revelaron que Travis Kelce, novio de Taylor Swift, mostró un pequeño guiño de apoyo para la relación de Benny y Selena al darle 'me gusta' a unas fotografías publicadas por la revista GQ en Instagram, donde se muestra a la pareja disfrutando de un partido de basquetbol.
Los fans de Selena y Taylor lo descubrieron de inmediato y revelaron que esto parecía muy curioso, pues el deportista estaría dando aprobación a la nueva pareja de Gómez, pero su mejor amiga no ha dicho nada al respecto.
"Travis le da like a Selena y Benny, pero ¿y Taylor no dice nada? sospechoso", "Me da mala espina que Taylor todavía no diga nada o suba una foto con Selena y Benny, algo me dice que sabe que no es para su amiga", "Siento que Taylor se reserva sus comentarios porque no le cae Benny Blanco como a todos jaja", "¿Y cómo por qué Taylor todavía no opina nada de Selena y Benny si son bffs?" y"¿Alguien más piensa que Taylor odia a Benny?, fueron otras opiniones.
A pesar de que la intérprete de 'Blank Space' nunca mencionó nada cuando Selena salía con Justin Bieber en diversos videos se notó lo incómoda que estaba cuando compartían el mismo espacio sugiriendo que no le caía para nada bien.
¿Tú crees que Benny es una red flag o Internet está exagerando? Dinos en los comentarios.