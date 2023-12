¿Massad y Melissa terminaron tras romántico primer encuentro? Esto se sabe sobre los fuertes rumores

Massad y Melissa, la famosa pareja árabe-mexicana de TikTok, están entre fuertes rumores de ruptura a un par de semanas de que vivieron su primer encuentro tras meses de relación a distancia.

¿Qué está pasando entre Massad y Melissa?

A poco más de una semana de que Massad llegó a México para ver por primera vez a Melissa luego de que en plena transmisión en vivo en TikTok le pidió que fuera su novia, el cuento de hadas parece que se convirtió en un drama telenovelero.

Y es que, luego de las románticas publicaciones que han compartido en sus respectivas redes sociales fuertes rumores apuntan a una separación después de algunas acciones que ambos influencers han hecho en público.

Las sospechas de una separación comenzaron luego de un par de encuentras que el árabe compartió en su canal de difusión: en la primera pedía votar "¿A quién elegirías para permanecer en tu vida? La persona que amas o la persona a la que le tienes miedo”, en la segunda pedía votos por: “¿Defenderías y te sacrificarías por amor o solo te preocuparías por tu prestigio a la gente?”.



Las preguntas de Massad llegaron a crear intriga entre los fans que ya soñaban con verlos llegar al altar, pues además un par de detalles más en sus cuentas de difusión avivaron los rumores.

Ella dejó de ser moderadora en uno de los canales de Massad y él en el de ella, además, la creadora de contenido de belleza lanzó un mensaje que también preocupó.

"Si jugamos a decir toda la verdad, voy a poder dormir al menos una hora corrido", compartió.



Asimismo, el árabe publicó fotografía de sus maletas dañadas que fueron interpretadas por los fans como que estaría por irse de México; sin embargo, otros, destacaron que esas fotos son de su llegada al país.

"Tengo dos maletas que fueron destrozadas en el aeropuerto. Tengo que comprar unas nuevas para devolver", anotó el influencer quien además cambio el nombre de su canal de difusión, quitó los emojis relacionados a su relación con Melissa y dejó solo su nombre.



Por otra parte, Melissa compartió un mensaje más en el que destacó, aunque su vida personal se ha hecho pública, prefiere ahora mantenerse al margen, pese a que otros se empeñan a publicar su vida.

"Si en algún punto de mi vida, ya sea hace un año o dos, llegué a hablar de mi vida personal, bueno, hoy es algo diferente, trato de mantenerme al margen de todos los problemas, soy consciente que las personas siempre se inclinarán a lo que ellos creen que es real. Ignoro y trato de ser paciente, a veces no puedo con tanta presión social, pero aquí sigo. No me gusta exponer mis temas personales y tampoco que otras personas los expongan”, escribió en su canal de difusión.

Massad y Melissa reaparecen juntos pese a rumores de separación

En medio de la polémica que se desató en redes, la pareja reapareció feliz en Instagram abrazados y mostrando que se encuentran felices lejanos a las habladurías por lo que muchos fans apuntan a que todo se trata de un show.

Melissa por ejemplo publicó una serie de historias en las que aparece Massad gritando por la ventana de un automóvil "Te amo, Melissa Navarro", señal de que su relación va viento en popa.