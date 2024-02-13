Peso Pluma

¿Peso Pluma y Nicki Nicole terminaron? Fans no lo perdonan tras supuestas pruebas de infidelidad

Peso Pluma enfrenta rumores de una supuesta infidelidad a Nicki Nicole y los fans no lo perdonan: así lo expresaron en redes sociales.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

ec.jpeg
Por:
Ericka Chavez.
Video Beso entre Peso Pluma y Nicki Nicole causa debate en redes: “Aferrado aunque no lo quieran”

¿Terminó el idilio entre Peso Pluma y Nicki Nicole? El cantante de ‘Igual que un ángel’ enfrenta rumores de una infidelidad a su novia argentina y los fans, que previamente celebraban su amor, no solo se mostraron atónitos, sino molestos por las supuestas pruebas.

¿Qué pasó entre Peso Pluma y Nicki Nicole? Los rumores de infidelidad que los rodean

PUBLICIDAD

¿Los artistas terminaron su relación? Esa es la incógnita que los fans buscan responder luego de que se dieran a conocer unas imágenes y detalles que levantaron las alarmas.

A inicios de febrero, Nicole Denise Cucco, nombre real de Nicki Nicole, fue captada en el aeropuerto de Los Ángeles de la mano de su mánager. En cuanto se dio cuenta de que una cámara apuntaba hacia ellos, la quitó.


Por su parte, Hassan Emilio Kabande Laija, como se llama Peso Pluma, fue captado muy de cerca de una mujer hasta ahora desconocida en un casino de Las Vegas tras el Super Bowl 2024. En imágenes difundidas en redes sociales, se les ve caminando juntos y conviviendo en la casa de apuestas.

Horas después de estas publicaciones, la cantante de ‘No voy a llorar’ borró de Instagram las fotos que tenía con el mexicano.

Fans reaccionan a supuesta infidelidad de Peso Pluma

Lo anterior, dio pie a un sinfín de teorías de fans sobre lo que pudo haber pasado entre Peso Pluma y Nicki Nicole.

Así han reaccionado los fans de Peso Pluma y Nicki Nicole a los rumores de infidelidad.
Así han reaccionado los fans de Peso Pluma y Nicki Nicole a los rumores de infidelidad.
Imagen X (Twitter)

Más sobre Peso Pluma

¿Falsa ruptura? Fans sospechan que ‘infidelidad’ de Peso Pluma a Nicki Nicole fue fingida
3 mins

¿Falsa ruptura? Fans sospechan que ‘infidelidad’ de Peso Pluma a Nicki Nicole fue fingida

Cultura Pop
Maestro usa canción de Peso Pluma para enseñarle a sus alumnos la tabla del 4: ¿qué piensan los padres de este método?
3 mins

Maestro usa canción de Peso Pluma para enseñarle a sus alumnos la tabla del 4: ¿qué piensan los padres de este método?

Cultura Pop
Peso Pluma gana su primer GRAMMY antes que Lana del Rey y fans reaccionan con memes: aquí los más divertidos de la ceremonia
3 mins

Peso Pluma gana su primer GRAMMY antes que Lana del Rey y fans reaccionan con memes: aquí los más divertidos de la ceremonia

Cultura Pop
¿Peso Pluma deja corridos ‘tumbados’ para convertirse en ‘coquette’? Nuevo estilo pop junto a Kali Uchis encanta a fans
2 mins

¿Peso Pluma deja corridos ‘tumbados’ para convertirse en ‘coquette’? Nuevo estilo pop junto a Kali Uchis encanta a fans

Cultura Pop
‘Ella baila sola’ es la mejor canción del 2023, según ‘Rolling Stone’: Internet debate si lo merece
2 mins

‘Ella baila sola’ es la mejor canción del 2023, según ‘Rolling Stone’: Internet debate si lo merece

Cultura Pop
Mujer asegura haber rechazado a Peso Pluma en la preparatoria por cantar "como gallo"
2 mins

Mujer asegura haber rechazado a Peso Pluma en la preparatoria por cantar "como gallo"

Cultura Pop
Empresa de cannabis medicinal hace que sus plantas crezcan con música de Peso Pluma
2 mins

Empresa de cannabis medicinal hace que sus plantas crezcan con música de Peso Pluma

Cultura Pop
‘Perro Pluma’: dueños cortan pelo de su mascota como el cantante, ¿al ‘lomito’ no le gustó?
2 mins

‘Perro Pluma’: dueños cortan pelo de su mascota como el cantante, ¿al ‘lomito’ no le gustó?

Cultura Pop
Peso Pluma y Nicki Nicole se besan en concierto y sus fans les recuerdan: “¿No que era como un perro?”
2 mins

Peso Pluma y Nicki Nicole se besan en concierto y sus fans les recuerdan: “¿No que era como un perro?”

Cultura Pop
¿Aburrido? Peso Pluma se duerme en plena entrevista con Escorpión Dorado y desata polémica
2 mins

¿Aburrido? Peso Pluma se duerme en plena entrevista con Escorpión Dorado y desata polémica

Cultura Pop


A pesar de que, hasta el momento, ninguno de los dos se han pronunciado al respecto, muchos de sus admiradores se han mostrado más que atónitos ante los rumores de una infidelidad.

Fueron tantos los comentarios en redes sociales sobre el tema que tanto los nombre de Peso Pluma como el de Nicki Nicole se posicionaron como Trending Topic en X (antes Twitter).

Así han reaccionado los fans de Peso Pluma y Nicki Nicole a los rumores de una infidelidad.
Así han reaccionado los fans de Peso Pluma y Nicki Nicole a los rumores de una infidelidad.
Imagen X (Twitter)


Muchos dijeron que no daban cuenta de la supuesta infidelidad del cantante de ‘La intención’ por las palabras y gestos de amor que tan solo unos días atrás le dedicaba a su novia.

Así han reaccionado los fans de Peso Pluma y Nicki Nicole a los rumores de una infidelidad.
Así han reaccionado los fans de Peso Pluma y Nicki Nicole a los rumores de una infidelidad.
Imagen X (Twitter)


Hay que recordar que apenas el 4 de febrero pasado, asistieron juntos a la premiación de los GRAMMY.

Varios fans comentaron que no podrían entender cómo alguien le podría ser infiel a alguien tan talentosa, exitosa y bonita como la voz de ‘X ESO BB’.

Otros señalaron que una hipotética ruptura entre Peso Pluma y Nicki Nicole sería de lo más triste, especialmente por la cercanía al Día de San Valentín.

PUBLICIDAD

Pero no todos lamentaron este escándalo. Algunos recordaron los desplantes que la argentina le hizo al mexicano al inicio de su relación, por lo que dijeron que no les sorprendería si terminaran.

En ese sentido, algunos hasta teorizaron que el romance de Peso Pluma y Nicki Nicole fue “falso” y montado para su mutuo beneficio.

Nicki Nicole reacciona a polémica de Peso Pluma

Horas después de que se difundieran las imágenes de Hassan Emilio Kabande Laija con una mujer desconocida en un casino de Las Vegas, Nicki Nicole reaccionó a la polémica.

Con un mensaje en sus historias de Instagram, dio a conocer que “me enteré de la misma manera que ustedes” (a través de redes sociales).

Además, dio a entender que habría terminado de manera oficial su relación:

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy”.
Con este mensaje, Nicki Nicole confirma que terminó su relación con Peso Pluma.
Con este mensaje, Nicki Nicole confirma que terminó su relación con Peso Pluma.
Imagen Getty Images/Instagram


Además, agradeció a sus fans por “el amor que le están haciendo llegar” en estos momentos.

Relacionados:
Peso PlumaPremio Lo NuestroPeso Plumanicki nicoleRelaciones de ParejaParejasParejas de famososRedes SocialesInternetEntretenimiento

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD