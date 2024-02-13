¿Peso Pluma y Nicki Nicole terminaron? Fans no lo perdonan tras supuestas pruebas de infidelidad

Video Beso entre Peso Pluma y Nicki Nicole causa debate en redes: “Aferrado aunque no lo quieran”

¿Terminó el idilio entre Peso Pluma y Nicki Nicole? El cantante de ‘Igual que un ángel’ enfrenta rumores de una infidelidad a su novia argentina y los fans, que previamente celebraban su amor, no solo se mostraron atónitos, sino molestos por las supuestas pruebas.

¿Qué pasó entre Peso Pluma y Nicki Nicole? Los rumores de infidelidad que los rodean

¿Los artistas terminaron su relación? Esa es la incógnita que los fans buscan responder luego de que se dieran a conocer unas imágenes y detalles que levantaron las alarmas.

A inicios de febrero, Nicole Denise Cucco, nombre real de Nicki Nicole, fue captada en el aeropuerto de Los Ángeles de la mano de su mánager. En cuanto se dio cuenta de que una cámara apuntaba hacia ellos, la quitó.

Captan a Nicki Nicole de la mano con su manager en Los Ángeles



Momentos después, borró todas sus fotos con Peso Pluma pic.twitter.com/chWlKYONBB — carloxx iván (@itscarlosivan) February 13, 2024



Por su parte, Hassan Emilio Kabande Laija, como se llama Peso Pluma, fue captado muy de cerca de una mujer hasta ahora desconocida en un casino de Las Vegas tras el Super Bowl 2024. En imágenes difundidas en redes sociales, se les ve caminando juntos y conviviendo en la casa de apuestas.

Captan a Peso Pluma agarrado de manos con una mujer misteriosa en Las Vegas



Al mismo tiempo, Nicki Nicole borró todas las fotos con el en su Instagram pic.twitter.com/GCtBpfDhRr — carloxx iván (@itscarlosivan) February 13, 2024

Horas después de estas publicaciones, la cantante de ‘No voy a llorar’ borró de Instagram las fotos que tenía con el mexicano.

Fans reaccionan a supuesta infidelidad de Peso Pluma

Lo anterior, dio pie a un sinfín de teorías de fans sobre lo que pudo haber pasado entre Peso Pluma y Nicki Nicole.

Así han reaccionado los fans de Peso Pluma y Nicki Nicole a los rumores de infidelidad. Imagen X (Twitter)



A pesar de que, hasta el momento, ninguno de los dos se han pronunciado al respecto, muchos de sus admiradores se han mostrado más que atónitos ante los rumores de una infidelidad.

recién me despierto y me quedé así viendo todo lo de nicki nicole y peso pluma pic.twitter.com/ypUoyYDFL2 — lucas 🇦🇷 (@Lcsesqvl) February 13, 2024

Fueron tantos los comentarios en redes sociales sobre el tema que tanto los nombre de Peso Pluma como el de Nicki Nicole se posicionaron como Trending Topic en X (antes Twitter).

Así han reaccionado los fans de Peso Pluma y Nicki Nicole a los rumores de una infidelidad. Imagen X (Twitter)



Muchos dijeron que no daban cuenta de la supuesta infidelidad del cantante de ‘La intención’ por las palabras y gestos de amor que tan solo unos días atrás le dedicaba a su novia.

Así han reaccionado los fans de Peso Pluma y Nicki Nicole a los rumores de una infidelidad. Imagen X (Twitter)



Hay que recordar que apenas el 4 de febrero pasado, asistieron juntos a la premiación de los GRAMMY.

los que grabaron al peso pluma con otra morra en las vegas tipo: pic.twitter.com/5gCCnXup3o — maye (@_delulunye) February 13, 2024

Varios fans comentaron que no podrían entender cómo alguien le podría ser infiel a alguien tan talentosa, exitosa y bonita como la voz de ‘X ESO BB’.

como q peso pluma tuvo el tupe de engañar a nicki pic.twitter.com/tvH0KlLy9S — lur (@mernesrepp) February 13, 2024

Otros señalaron que una hipotética ruptura entre Peso Pluma y Nicki Nicole sería de lo más triste, especialmente por la cercanía al Día de San Valentín.

Pero no todos lamentaron este escándalo. Algunos recordaron los desplantes que la argentina le hizo al mexicano al inicio de su relación, por lo que dijeron que no les sorprendería si terminaran.

Todo México después de ver que Peso Pluma por fin dejó a alguien que lo llamó “Perro”, “Bolsa” y que lo negó.



El karma es oro.🫂 pic.twitter.com/6XtPlQxIYP — Misterg10_ (@Misterg10_) February 13, 2024

En ese sentido, algunos hasta teorizaron que el romance de Peso Pluma y Nicki Nicole fue “falso” y montado para su mutuo beneficio.

Nicki Nicole reacciona a polémica de Peso Pluma

Horas después de que se difundieran las imágenes de Hassan Emilio Kabande Laija con una mujer desconocida en un casino de Las Vegas, Nicki Nicole reaccionó a la polémica.

Con un mensaje en sus historias de Instagram, dio a conocer que “me enteré de la misma manera que ustedes” (a través de redes sociales).

Además, dio a entender que habría terminado de manera oficial su relación:

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy”.

Con este mensaje, Nicki Nicole confirma que terminó su relación con Peso Pluma. Imagen Getty Images/Instagram