Pareja de novios mexicano y canadiense divierten e impactan a TikTok con sus choques culturales

Jorge besó a Kim en septiembre y comenzó a darle señales que Kim interpretó como que ya eran novios. Se vieron nuevamente en octubre y no volvieron a verse hasta diciembre, en que Kim viajó a México para pasar las fiestas con su 'novio', con quien mantenía de diario una 'relación a distancia'. Lo que no sabía es que para él aún no era su novia, por lo que al presentarla con su mamá, la presentó como su amiga y después, en un restaurante, pidió que le colocaran la pregunta en un pastel: "¿Quieres ser mi novia?". La canadiense asegura que tuvo un ataque de risa ante su propuesta, sin embargo, terminó aceptando.