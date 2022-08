Superhéroes, dinosaurios y un 'batimóvil' decoran casa en México: así luce el increíble lugar

'¿Qué es eso?', es un audio muy popular en TikTok con el que se muestran las cosas más extrañas que las personas ven en su día a día. Por ejemplo, la usuaria identificada como Jenny Ortiz se unió a la tendencia y compartió cómo luce una casa decorada con elementos de la cultura pop: desde bustos de dinosaurios hasta esculturas de superhéroes.

Casa decorada con esculturas de superhéroes se vuelve viral en TikTok

Las películas de superhéroes tienen millones de seguidores fieles, tal como el dueño de una casa en Jardín Balbuena, Ciudad de México, quien adornó los tres pisos de su hogar con esculturas tamaño real de personajes como Spider-Man, Iron Man, entre otros.

Incluso, en la entrada del inmueble se encuentra aparcado un ‘Batimóvil’ y lo custodian dos cabezas de dinosaurios velociraptors. Te compartimos el asombroso video que se hizo viral:



En la sección de comentarios, varias personas aplaudieron el estilo de la fachada, ya que es fiel con los gustos y la personalidad de su dueño, sin importar que no sea convencional:

“Mi papá hubiera adornado así su casa, pero tuvo puras niñas que amamos las princesas”, “Este es un palacio, no una casa”, “Fácilmente podría ser mi casa, si tuviera presupuesto”, “Quiero vivir ahí, es la casa de mis sueños”, “Hoy conocí la envidia, señores que viven en esa casa por favor adóptenme”, “La mejor casa que he visto en mi vida”, “Si no me van a llevar a vivir a una casa así, entonces no me caso”, “Los dueños de la casa deberían organizar tours los fines de semana” o “Cuando me haga independiente así se verá mi casa”.

Por otro lado, también hubo internautas que aprovecharon la oportunidad para hacer inocentes bromas sobre las esculturas y demás ornamentos:

“En esa casa el multiverso está bien revuelto: DC y Marvel juntos”, “Tal vez es como en ‘Toy Story’ y en las noches las esculturas cobran vida para vigilar”, “El dueño de esa casa es un multimillonario, le paga a Tony Stark para que le vigile su casa y a Bruno Díaz para que le rente su coche”.

Asimismo, supuestos vecinos del lugar expresaron que el inmueble sí es una vivienda y no un salón de eventos infantiles, como muchos especularon debido a la decoración de superhéroes y dinosaurios.

Incluso explicaron que cada cierto tiempo, los habitantes cambian la decoración con el fin de agregar personajes o reemplazar elementos y así mostrar una idea novedosa a los transeúntes.

¿Qué opinas de la decoración de esta peculiar casa de la Ciudad de México? Cuéntanos en los comentarios si también quisieras vivir entre superhéroes u otra temática de la cultura pop.