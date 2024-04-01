Le reclama a su papá por no darle amor y él le dice que le regrese todo lo que le regaló: causa polémica
Un joven decidió romper el silencio y reclamarle a su papá porque se la pasaba trabajando y nunca le dio "una gota" de amor, él enfurece con una respuesta que dejó impactado a Internet.
En redes sociales, especialmente en TikTok, las personas han compartido cómo fueron criadas por sus padres. Por ejemplo, algunos remarcan lo amados que se sintieron por sus padres en la infancia a pesar de no tener mucho poder económico, pero de manera contraria, existen aquellos que, si bien tuvieron todas las comodidades, no recibieron afecto alguno de sus progenitores.
Joven reclama a su padre por no darle ni una "gota de amor" y clip se viraliza
Este fue el caso de un joven argentino que decidió reclamarle a su papá que nunca le dio una muestra de afecto y además grabarlo para ver cuál sería su reacción. Fue en Twitter donde el usuario @Bobmacoy lo publicó y reveló que de hecho, el señor de la tercera edad terminó tan furioso que le pidió a su hijo que le regresara todos los obsequios que le dio.
"Bueno entonces hacemos así, todas las cosas que yo puse a tu nombre, coche, casas, regalos que te hice, devuélvemelos y ponlos a mi nombre ya que vos dices que no te quiero...", fue lo que comentó el señor.
Posteriormente, el joven le remarcó a su papá que él sintió que jamás le dio amor en toda su vida, pues se la pasaba trabajando todos los días.
"Papá vos siempre te ocupaste de trabajar, de trabajar, de trabajar pero nunca me diste una gota de amor, afecto, ningún consejo de amor, nada, nada de afecto me diste...".
Video genera intenso debate en redes sociales
El clip de apenas 26 segundos se volvió viral de inmediato con más de 350 mil reproducciones en cuestión de días y además, generó una división de opiniones entre los internautas. Primero, se expresaron aquellos que sintieron tristeza por el caso del joven y la falta de amor que le dio su padre.
"Qué triste", "Tu papá está grande, pero te juro no pensé que reaccionaría así, lo lamento mucho", "El amor no es lo material. Lo que el hijo le pedía es que porque nunca le demostró cariño, un abrazo, ser más demostrativo", "me parece muy bien que le plantees tu inconformidad, sobre todo por tu salud mental", "Lo mismo me pasó con mi mamá, me dio todo material pero cero afecto", o "Lo siento mucho por ti y lo peor es que hay padres que aún piensan que dando cosas materiales es lo mismo que dar cariño", fueron algunos de ellos.
Por otro lado, un grupo externó estar enfadado con la persona que grabó el video, mencionando que fue de muy mal gusto exhibir a su padre de esa manera, y lo defendieron diciendo que seguramente tampoco recibió afecto de sus papás, por lo cual jamás pudo encontrar una manera de demostrarlo que no fuera comprando cosas materiales.
"Hacemos lo que podemos con lo que tenemos y no todos entendemos el amor de la misma manera. El padre con esa contestación le está diciendo que él, a su forma, lo quiere. Me da lástima que lo exponga así el hijo", "El viejo claramente no tiene las herramientas para demostrar cariño en palabras o gestos físicos. Lo demuestra a su manera", "Seguramente ese hombre tuvo padres duros para expresar amor y repitió. Esas generaciones hicieron lo que pudieron emocionalmente. Él tiene la oportunidad de hacerlo con mas amor con sus hijos", "Me parece nefasto que lo compartas y que se lo hagas a esa edad. No debe haber nada más feo que estar por morirte y que te digan que todo lo que hiciste en la vida te salió mal", resultaron ser otros más.
Lamentablemente se desconoce qué pasó después, ya que no existe un video que continue con esta historia, pero aún así dio pie para reflexionar si grabar a las personas en medio de peleas es buena idea o no.
¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.