Mujer lleva a su hijo a inyectarse al hospital y joven se burla del niño: video hizo enfurecer a TikTok

TikTok se volvió un espacio que además de generar risas, también puede convertir a las personas en blanco de críticas debido a la manera en que tratan a los demás, tal como en el siguiente caso.

La usuaria @andrea_dugand, como muchos en la red social de videos cortos, comparte un poco de su vida en pequeños videovlogs, lo cual le ha hecho ganar alrededor de 20 mil seguidores. Aunque en el pasado la joven ya se había hecho viral con otros tres clips, terminó lográndolo una vez más después de compartir algo que vio en el hospital.

De acuerdo al material compartido el pasado 6 de enero, ella notó a un niño al cual debían sacarle una muestra de sangre. Naturalmente cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, comenzó a llorar por el miedo que le generaban las agujas.

Fue entonces que dos enfermeros tuvieron que cargarlo para realizar el estudio en una de las habitaciones y mientras esto ocurría ella grabó todo.

"¡No mamá! ¡Qué mala eres!, ¡Eres la peor!", es lo que gritó el menor mientras lo trasladaban.



Segundos después de que se mostrara cómo el niño suplicó que lo dejeran en paz, ella se grabó con la cámara frontal y se burló en voz baja tratando de no hacer mucho ruido, aunque admitió que terminó sientiendo "pena" por él.

El clip obtuvo más de 14 millones de vistas en redes sociales y en los más de 15 mil comentarios, se mostró una clara división respecto a cómo actuó la chica.

Algunos condenaron la burla y otros terminaron en risas por el clip

Primero estuvieron aquellos que creyeron que el sufrimiento del menor era hilarante y por supuesto, la manera en que terminaron sometíendolo.

"Se escucha como Gohan el niño jaja", "Desde ahí algo cambió dentro de Lotso", "Obviamente me voy a reír aunque podría ser fácilmente yo", "Jaja pobrecito parecía que estaba en una cárcel", "Le quedará de recuerdo de por vida y luego se reirá, así era mi hermano", "Usted me cae muy bien señorita la risa es infaltable en ese momento", "Yo me hubiera reído re fuerte jaja no sé cómo lograste contenerte", "Y te ríes fue la mejor parte no esperaba eso", es lo que expresaron.



Por otro lado, algunos apuntaron que tanto la joven que se burló, como la mamá estaban actuando mal, ya que podrían ocasionarle traumas al menor.

"Tanto los enfermeros cómo la madre deben de ser denunciados, es simple", "Y todavía se ríe, realmente ver a un niño sufrir no es divertido", "¿No es mejor explicarle que no es nada malo y que deben hacerlo por SU bien en lugar de burlarse y obligarlos a ser pinchados?", "Nefasta tu risa en esta situación, probrecito", "Qué horror que a muchos les de risa esto, dan un mal ejemplo" y "Padres deben hablar con el niño, ayudarlo, explicarles el por qué le deben sacar sangre, si no solucionan su miedo o no lo ayudan controlar ese miedo será muy difícil en el futuro", fueron otros.



Al final una parte de los usuarios compartieron sus anécdotas cuando pasaron algo similar en su infancia, las cuales también obtuvieron cientos de likes.



¿Qué piensas acerca del video? Dinos en los comentarios.

